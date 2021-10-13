"Милан" потерял ключевого футболиста до конца года
Голкипер итальянского "Милана" Майк Меньян пропустит из-за травмы 10 недель
Об этом сообщает официальный сайт "Милана".
Сегодня, 13 октября, Майк Меньян перенес операцию на запястье левой руки, которую он ранее травмировал в матче с "Ливерпулем" в ЛЧ.
Врачи прогнозируют, что основной голкипер "Милана" вернется к тренировкам через 10 недель. Это означает, что в 2021 году француз больше не сыграет.
Меньян перешел в "Милан" этим летом за 13 млн евро. Французский вратарь сразу же стал любимцем фанатов и ключевым игроком команды. На его счету 3 "сухих" матча в 7 турах Серии А.
"Милан" срочно начал поиски нового вратаря на рынке свободных агентов. Клуб подписал контракт до 2022 года с экс-голкипером "Ромы" и "Ювентуса" Антонио Миранте.
- 4 октября стало известно, что "Милан" выдал лучший старт в чемпионате Италии по футболу начиная с сезона 2003/04.
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