"Милан" потерял Ибрагимовича перед матчем с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов
Шведский форвард Златан Ибрагимович не сыграет за итальянский "Милан" против английского "Ливерпуля" в 1-м туре Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Twitter инсайдера Фабрицио Романо.
Ибрагимович пропустит матч 1-го тура Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Форвард "Милана" почувствовал дискомфорт в ахилловом сухожилии. Медицинский штаб "россонери" не хочет рисковать 39-летним шведом, поэтому он не сыграет с англичанами.
В минувшее воскресенье, 12 сентября, Златан Ибрагимович впервые сыграл после травмы, которую получил в начале мая. Он забил в ворота "Лацио" через 7 минут после выхода на замену.
Матч "Ливерпуль" - "Милан" состоится в среду, 15 сентября. Последний раз итальянцы играли в ЛЧ в сезоне 2013/2014.
- 25 марта Златан Ибрагимович стал самым старым футболистом в истории , который сыграл за сборную Швеции по футболу.
- В апреле Златан Ибрагимович подписал с "Миланом" новый контракт .
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