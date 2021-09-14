"Милан" потерял Ибрагимовича перед матчем с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Twitter инсайдера Фабрицио Романо.



Ибрагимович пропустит матч 1-го тура Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Форвард "Милана" почувствовал дискомфорт в ахилловом сухожилии. Медицинский штаб "россонери" не хочет рисковать 39-летним шведом, поэтому он не сыграет с англичанами.



В минувшее воскресенье, 12 сентября, Златан Ибрагимович впервые сыграл после травмы, которую получил в начале мая. Он забил в ворота "Лацио" через 7 минут после выхода на замену.



Матч "Ливерпуль" - "Милан" состоится в среду, 15 сентября. Последний раз итальянцы играли в ЛЧ в сезоне 2013/2014.

Zlatan Ibrahimovic will miss Liverpool-Milan tomorrow night. He has problems with Achilles tendon and he's not gonna be part of the UCL match at Anfield. ???????????? #ACMilan #Ibrahimovic #LFC #UCL - Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2021

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