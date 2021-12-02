"Милан" потерял героя Евро-2020 из-за травмы

Об этом в Twitter сообщил авторитетный инсайдер Антонио Витьелло.



Симон Кьер получил травму в матче "Дженоа" - "Милан" в 15 туре Серии А, где его команда победила коллектив Андрея Шевченко со счетом 3:0.



Обследование подтвердило необходимость проведения артроскопии левого колена для восстановления поврежденной связки. Сроки восстановления Кьера станут известны позже. Его ждет операция, футболист уж точно не сыграет в этом году.



Симон Кьер перешел в "Милан" в январе 2020 года на правах аренды из "Севильи", а уже полгода спустя итальянский топ-клуб выкупил его за 3,68 млн евро.



В этом сезоне Кьер провел 11 матчей в Серии А и является основным игроком "Милана". Transfermarkt оценивает его в 10 млн. евро. Футболист был номинирован на награду "Золотой мяч-2021" и занял 18 место в голосовании.



32-летний Кьер, являющийся капитаном сборной Дании, стал одним из главных звезд Евро-2020, когда спас Кристиана Эриксена от смерти прямо на футбольном поле.

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