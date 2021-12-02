"Милан" потерял героя Евро-2020 из-за травмы
Защитник итальянского "Милана" Симон Кьер травмировался и теперь перенесет операцию на колене
Об этом в Twitter сообщил авторитетный инсайдер Антонио Витьелло.
Симон Кьер получил травму в матче "Дженоа" - "Милан" в 15 туре Серии А, где его команда победила коллектив Андрея Шевченко со счетом 3:0.
Обследование подтвердило необходимость проведения артроскопии левого колена для восстановления поврежденной связки. Сроки восстановления Кьера станут известны позже. Его ждет операция, футболист уж точно не сыграет в этом году.
Симон Кьер перешел в "Милан" в январе 2020 года на правах аренды из "Севильи", а уже полгода спустя итальянский топ-клуб выкупил его за 3,68 млн евро.
В этом сезоне Кьер провел 11 матчей в Серии А и является основным игроком "Милана". Transfermarkt оценивает его в 10 млн. евро. Футболист был номинирован на награду "Золотой мяч-2021" и занял 18 место в голосовании.
32-летний Кьер, являющийся капитаном сборной Дании, стал одним из главных звезд Евро-2020, когда спас Кристиана Эриксена от смерти прямо на футбольном поле.
- 8 октября защитник "Милана" Симон Кьер попал в список претендентов на "Золотой мяч-2021".
- 27 октября "Милан" продлил контракт с центрбеком Симоном Кьером.
- 1 декабря в 15-м туре чемпионата Италии по футболу "Дженоа" проиграла "Милану" со счетом 0:3.
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