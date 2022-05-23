Об этом сообщает Еспресо.TV.

В заключительном туре серии А "Милан" победил в гостях "Сассуоло" со счетом 3:0, набрал 86 очков и на 2 пункта опередил итоговую турнирную таблицу "Интер".

"Милан" выиграл чемпионат Италии впервые по сезону-2010/2011. "Россонери" отобрали титул у своего самого принципиального соперника - "Интера". В два миланских клуба серию А девять раз подряд выигрывал "Ювентус".

В целом "Милан" победил в чемпионате Италии 19-е и догнал по количеству "скудетто" "Интер". Рекордсменом является "Юве", у которого 36 титулов.

21 мая стало известно, что "Аталанта", за которую играет украинец Руслан Малиновский, финишировала в чемпионате Италии восьмой и не будет участвовать в еврокубках в сезоне 2022/23.

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