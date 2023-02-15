Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший в Милане, закончился минимальной победой хозяев 1:0.

Единственный гол на 7-й минуте встречи забил испанец Браим Диас. Полузащитник удачно сыграл на добивании головой и буквально засунул мяч в сетку ворот "Тоттенхэма".

Остальная часть матча прошла напряженно для обеих команд. Игроки показали довольно ровную, но грубую игру, а голов больше не забивали.

"Милан" на групповом раунде финишировал вторым после английского "Челси" в группе E и опередил австрийский "Зальцбург" и хорватское "Динамо".

"Тоттенхэм" оставил позади в группе D немецкий "Айнтрахт", португальский "Спортинг" и французский "Марсель".

Ответный матч пройдет 8 марта в Лондоне.

Лига чемпионов

1/8 финала. 1-й матч

14 февраля

"Милан" (Италия) - "Тоттенхэм" (Англия) 1:0

Гол: Б. Диас, 7