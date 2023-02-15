"Милан" победил "Тоттенхэм" в напряженном матче Лиги чемпионов
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский "Милан" оказался сильнее лондонского "Тоттенхэма"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в Милане, закончился минимальной победой хозяев 1:0.
Единственный гол на 7-й минуте встречи забил испанец Браим Диас. Полузащитник удачно сыграл на добивании головой и буквально засунул мяч в сетку ворот "Тоттенхэма".
Остальная часть матча прошла напряженно для обеих команд. Игроки показали довольно ровную, но грубую игру, а голов больше не забивали.
"Милан" на групповом раунде финишировал вторым после английского "Челси" в группе E и опередил австрийский "Зальцбург" и хорватское "Динамо".
"Тоттенхэм" оставил позади в группе D немецкий "Айнтрахт", португальский "Спортинг" и французский "Марсель".
Ответный матч пройдет 8 марта в Лондоне.
Лига чемпионов
1/8 финала. 1-й матч
14 февраля
"Милан" (Италия) - "Тоттенхэм" (Англия) 1:0
Гол: Б. Диас, 7
- 14 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" победила французский ПСЖ.
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