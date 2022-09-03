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"Милан" победил "Интер" в чемпионате Италии

3 сентября, 2022 суббота
22:35
Спорт

В 5-м туре чемпионата Италии по футболу "Милан" победил "Интер" в дерби

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший на "Сан Сиро", закончился победой "Милана" со счетом 3:2. "Интер" сумел открыть счет во встрече на 21-й минуте - забил Марcело Брозович.

"Милан" перехватил инициативу во встрече и ответил сразу тремя голами. На 28-й минуте отличился Рафаэль Леау, а на 54-й Оливье Жиру. После этого португалец забил еще раз и оформил дубль.

"Интер" пришел в себя после пропущенных мячей и начал давить на ворота "Милана". В конце концов это дало результат – забил Эдин Джеко.

Но на больше в этот вечер "черно-синие" были несостоятельны. Матч закончился победой "россонери" со счетом 3:2.

После 5-ти матчей "Милан" возглавляет турнирную таблицу Серии А. Команда одержала 3 победы, дважды сыграла вничью и набрала 11 очков.

Чемпионат Италии

5-й тур

3 сентября

"Милан" – "Интер" 3:2

Голы: Леау, 28, 60, Жиру, 54 – Брозович, 21, Джеко, 67

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Италия
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