"Милан" опозорился в матче с "Лацио" в чемпионате Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Лацио" со счётом 4:0. В ворота "Милана" забили Сергей Милинкович-Савич, Маттия Дзакканьи, Фелипе Андерсон и Луис Альберто.

В турнирной таблице Серии А "Милан" занимает второе место с 38 очками. "Лацио" – третий – 37 баллов. Лидером является "Наполи", у них 50 набранных пунктов.

В следующем туре "Милан" сыграет против "Сассуоло", а "Лацио" встретится с "Фиорентиной".

Серия А

19-й тур

24 января

"Лацио" – "Милан" 4:0

Голы: Милинкович-Савич, 4, Дзакканьи, 38, Луис Альберто, 67 (пен.), Ф. Андерсон, 75

18 января в матче за Суперкубок Италии по футболу "Интер" оказался сильнее "Милана".

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