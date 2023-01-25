"Милан" опозорился в матче с "Лацио" в чемпионате Италии
В 19-м туре чемпионата Италии по футболу римский "Лацио" разгромно победил "Милан"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Лацио" со счётом 4:0. В ворота "Милана" забили Сергей Милинкович-Савич, Маттия Дзакканьи, Фелипе Андерсон и Луис Альберто.
В турнирной таблице Серии А "Милан" занимает второе место с 38 очками. "Лацио" – третий – 37 баллов. Лидером является "Наполи", у них 50 набранных пунктов.
В следующем туре "Милан" сыграет против "Сассуоло", а "Лацио" встретится с "Фиорентиной".
Серия А
19-й тур
24 января
"Лацио" – "Милан" 4:0
Голы: Милинкович-Савич, 4, Дзакканьи, 38, Луис Альберто, 67 (пен.), Ф. Андерсон, 75
- 18 января в матче за Суперкубок Италии по футболу "Интер" оказался сильнее "Милана".
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