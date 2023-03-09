"Милан" одолел "Тоттенхэм" и впервые за 11 лет вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Итальянский "Милан" оказался сильнее лондонского "Тоттенхэма" в 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Есресо.TV.
В первой игре в Милане 14 февраля итальянский клуб победил англичан со счётом 1:0. Сегодняшняя игра закончилась вничью – 0:0. Поэтому по сумме двух встреч сильнее оказался "Милан".
На 77-й минуте центрбек "Тоттенхема" Кристиан Ромеро получил вторую желтую карточку за жесткий фол над Тео Эрнандесом.
"Милан" сыграет в четвертьфинале ЛЧ впервые с 2012 года.
Жеребьевка состоится 17 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала. Повторный матч
8 марта
"Тоттенхэм" (Англия) - "Милан" (Италия) 0:0
Красная карточка: Ромеро, 77
Первый матч – 0:1
- 7 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил дортмундскую "Боруссию". В другой встрече португальская "Бенфика" разгромила бельгийский "Брюгге".
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