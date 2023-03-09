"Милан" одолел "Тоттенхэм" и впервые за 11 лет вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Об этом сообщает Есресо.TV.

В первой игре в Милане 14 февраля итальянский клуб победил англичан со счётом 1:0. Сегодняшняя игра закончилась вничью – 0:0. Поэтому по сумме двух встреч сильнее оказался "Милан".

На 77-й минуте центрбек "Тоттенхема" Кристиан Ромеро получил вторую желтую карточку за жесткий фол над Тео Эрнандесом.

"Милан" сыграет в четвертьфинале ЛЧ впервые с 2012 года.

Жеребьевка состоится 17 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала. Повторный матч

8 марта

"Тоттенхэм" (Англия) - "Милан" (Италия) 0:0

Красная карточка: Ромеро, 77

Первый матч – 0:1