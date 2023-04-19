"Милан" обыграл "Наполи" и впервые с 2007 года сыграет в полуфинале ЛЧ
В четвертьфинале Лиги чемпионов "Милан" прошел итальянский "Наполи"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
После победы в первой встрече (1:0) сегодня "Милану" было достаточно ничьей. Так и случилось. На 43-й минуте Оливье Жиру вывел "Россонери" вперед, а на 94-й минуте Виктор Осимхен на несколько секунд вернул интригу в поединок.
Интересно, что команды сегодня не забили по одному пенальту. За "Милан" в первом тайме не забил Жиру, а во второй половине встречи Хвича Кварацхелия не реализовал одиннадцатиметровый удар.
В обоих пенальти победителями вышли голкиперы. Майки Меньян стал героем "Милана", а Алекс Мерет сгладил вылет "Наполи" из ЛЧ.
"Милан" сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые с 2007 года. Они встретятся с победителем пары "Интер" – "Бенфика".
Лига чемпионов
Четвертьфинал. Второй матч
18 апреля
"Наполи" (Италия) - "Милан" (Италия) 1:1
Голы: Осимхен, 90+3 - Жира, 43
Первый матч – 0:1
- 18 апреля в четвертьфинале Лиги чемпионов мадридский "Реал" оказался сильнее лондонского "Челси".
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