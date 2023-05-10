"Интер" оказался лучше "Милана" в первом полуфинале Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч на "Сан Сиро" закончился со счетом 0:2 в пользу "Интера". На 8-й минуте Эдин Джеко мощно пробил после углового и открыл счет во встрече, а на 11-й минуте Генрих Мхитарян удвоил преимущество "змей".

В плей-офф "Милан" прошел английский "Тоттенхэм" (1:0, 0:0) и "Наполи" (1:0, 1:1), а "Интер" выбил португальские клубы: "Порту" (1:0, 0:0) и "Бенфику" (2:0, 3:3).

Ответный матч пройдет 16 мая.

Лига чемпионов

1/2 финала. 1-й матч

10 мая

"Милан" (Италия) – "Интер" (Италия) 0:2

Голы: Джеко, 8, Мхитарян, 11