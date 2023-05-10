"Интер" оказался лучше "Милана" в первом полуфинале Лиги чемпионов
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов миланский "Интер" оказался лучше "Милана"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч на "Сан Сиро" закончился со счетом 0:2 в пользу "Интера". На 8-й минуте Эдин Джеко мощно пробил после углового и открыл счет во встрече, а на 11-й минуте Генрих Мхитарян удвоил преимущество "змей".
В плей-офф "Милан" прошел английский "Тоттенхэм" (1:0, 0:0) и "Наполи" (1:0, 1:1), а "Интер" выбил португальские клубы: "Порту" (1:0, 0:0) и "Бенфику" (2:0, 3:3).
Ответный матч пройдет 16 мая.
Лига чемпионов
1/2 финала. 1-й матч
10 мая
"Милан" (Италия) – "Интер" (Италия) 0:2
Голы: Джеко, 8, Мхитарян, 11
- 9 мая в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов мадридский "Реал" сыграл вничью против английского "Ман Сити".
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