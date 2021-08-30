"Милан" объявил о трансфере знаменитого футболиста "Челси"
Полузащитник лондонского "Челси" Тьемуеэ Бакайоко перешел в итальянский "Милан"
Об этом сообщает официальный Twitter "Милана".
Тьемуэ Бакайоко перешел в итальянский "Милан" на правах аренды. "Челси" отпустил француза на два года. В соглашении прописана возможность выкупа, но для этого нужно выполнить ряд условий.
Бакайоко уже играл за "Милан" в сезоне-2018/19. Прошлый футбольный год он провел в аренде в "Наполи", где сыграл 44 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
В 2017 году "Челси" купил Тьемуэ Бакайоко у "Монако". Лондонцы заплатили 40 млн евро, но француз не сумел закрепиться в основе клуба.
Сейчас Transfermarkt оценивает 27-летнего Бакайоко в 20 млн евро.
- 25 августа итальянский "Милан" арендовал форварда французского "Монако" Пьетро Пеллегри.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.8
Покупка 26.8Продажа 27.04
-
EUR
Покупка 31.46Продажа 31.85
- Актуальное
- Важное