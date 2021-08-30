"Милан" объявил о трансфере знаменитого футболиста "Челси"

Об этом сообщает официальный Twitter "Милана".



Тьемуэ Бакайоко перешел в итальянский "Милан" на правах аренды. "Челси" отпустил француза на два года. В соглашении прописана возможность выкупа, но для этого нужно выполнить ряд условий.



Бакайоко уже играл за "Милан" в сезоне-2018/19. Прошлый футбольный год он провел в аренде в "Наполи", где сыграл 44 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.



В 2017 году "Челси" купил Тьемуэ Бакайоко у "Монако". Лондонцы заплатили 40 млн евро, но француз не сумел закрепиться в основе клуба.



Сейчас Transfermarkt оценивает 27-летнего Бакайоко в 20 млн евро.

25 августа итальянский "Милан" арендовал форварда французского "Монако" Пьетро Пеллегри.