"Милан" купил 18-летнего форварда, который заменит Ибрагимовича

Об этом сообщает официальный сайт "Милана".



18-летний Марко Лазетич перешел в "Милан" из "Црвены Звезды" и подписал с "россонери" контракт до июня 2026 года.



Серб будет выступать под №22. Лазетич стоил "Милану" 4 млн евро. Форварда взяли в основную команду и он будет подменять звезд итальянского топ-клуба Златана Ибрагимовича и Оливье Жиру.

30 декабря стало известно, что лондонский "Челси" активно интересуется защитником "Милана" Тео Эрнандесом.