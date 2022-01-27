"Милан" купил 18-летнего форварда, который заменит Ибрагимовича
Сербский форвард Марко Лазетич стал новым игроком итальянского "Милана"
Об этом сообщает официальный сайт "Милана".
18-летний Марко Лазетич перешел в "Милан" из "Црвены Звезды" и подписал с "россонери" контракт до июня 2026 года.
Серб будет выступать под №22. Лазетич стоил "Милану" 4 млн евро. Форварда взяли в основную команду и он будет подменять звезд итальянского топ-клуба Златана Ибрагимовича и Оливье Жиру.
- 30 декабря стало известно, что лондонский "Челси" активно интересуется защитником "Милана" Тео Эрнандесом.
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