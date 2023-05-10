"Милан" - "Интер": где и когда смотреть итальянский полуфинал в Лиге чемпионов
Сегодня, 10 мая, итальянские "Милан" и "Интер" сыграют первый полуфинальный матч Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра между "Миланом" и "Интером" начнется в 22:00 по киевскому времени. Вживую ее покажет Megogo.
В плей-офф "Милан" прошел английский "Тоттенхэм" (1:0, 0:0) и "Наполи" (1:0, 1:1), а "Интер" выбил португальские клубы: "Порту" (1:0 , 0:0) и "Бенфику" (2:0, 3:3)
Лига чемпионов
1/2 финала. 1-й матч
"Милан" (Италия) - "Интер" (Италия)
Милан, стадион "Сан Сиро"
10 мая, 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- 9 мая в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов мадридский "Реал" сыграл вничью против английского "Ман Сити".
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