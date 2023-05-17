"Милан" готовится к масштабной распродаже футболистов после вылета из Лиги чемпионов

Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство "Милана" стремится изменить динамику развития проекта, поэтому готовится к масштабной распродаже футболистов.

В главном списке "на выход": Антонио Миранте, Чиприан Тетерушану, Сержиньо Дест, Тьоме Бакайоко и Фоде Балло-Туре. "Россонери" также готовы выслушать предложения по Анте Ребичу, Девушку Ориге и Ясину Адли.

Находящийся в аренде Астер Вранкс близок к возвращению в немецкий "Вольфсбург", а легенда клуба Златан Ибрагимович ведет переговоры с "Монцой".

Также существует вероятность трансфера Жуниора Мессиаса, руководство хочет подписать нового правого вингера.