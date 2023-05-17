"Милан" готовится к масштабной распродаже футболистов после вылета из Лиги чемпионов
В летнее трансферное окно итальянский "Милан" готовится продать или отпустить более 10 футболистов
Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, руководство "Милана" стремится изменить динамику развития проекта, поэтому готовится к масштабной распродаже футболистов.
В главном списке "на выход": Антонио Миранте, Чиприан Тетерушану, Сержиньо Дест, Тьоме Бакайоко и Фоде Балло-Туре. "Россонери" также готовы выслушать предложения по Анте Ребичу, Девушку Ориге и Ясину Адли.
Находящийся в аренде Астер Вранкс близок к возвращению в немецкий "Вольфсбург", а легенда клуба Златан Ибрагимович ведет переговоры с "Монцой".
Также существует вероятность трансфера Жуниора Мессиаса, руководство хочет подписать нового правого вингера.
- 16 мая в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов итальянский "Интер" оказался лучше "Милана".
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