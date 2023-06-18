Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он рассказал, что сейчас продолжаются работы по восстановлению электричества.

"80% оборудования сохранено, сейчас вся надежда на благоприятные погодные условия и выносливость рабочих, которые работают без выходных", - отмечает Прокудин.

По его словам, главное препятствие – мокрые трансформаторы и влажные почвы. Глава ОВА также подчеркивает, что самая плохая ситуация в Макеевском.

"Специалисты говорят о реальном сроке подключения абонентов месяц или два. Подключение абонентов Острова — середина следующей недели", - добавил он.

Кроме того, специалисты газовой службы приводят в порядок оборудование и тестируют домовые сети. По прогнозам специалистов, 26 июня начнется подача газа.