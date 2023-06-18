Микрорайон Херсона Остров подсоединят к электросети на следующей неделе, подключение газа начнется 26 июня, - председатель ОВА
Микрорайон Херсона Остров начнут подключать к электросети уже в середине следующей недели. Подключение газа в регионе начнется 26 июня
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Он рассказал, что сейчас продолжаются работы по восстановлению электричества.
"80% оборудования сохранено, сейчас вся надежда на благоприятные погодные условия и выносливость рабочих, которые работают без выходных", - отмечает Прокудин.
По его словам, главное препятствие – мокрые трансформаторы и влажные почвы. Глава ОВА также подчеркивает, что самая плохая ситуация в Макеевском.
"Специалисты говорят о реальном сроке подключения абонентов месяц или два. Подключение абонентов Острова — середина следующей недели", - добавил он.
Кроме того, специалисты газовой службы приводят в порядок оборудование и тестируют домовые сети. По прогнозам специалистов, 26 июня начнется подача газа.
- По состоянию на 17 июня в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС остаются подтопленными 28 населенных пунктов, 17 из них – на временно оккупированной территории.
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