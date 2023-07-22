Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Статьи Микродроны Black Hornet: что это такое и как они помогут ВСУ в городских боях
Обзор

Микродроны Black Hornet: что это такое и как они помогут ВСУ в городских боях

22 июля, 2023 суббота
09:17
Статьи

Министерство обороны Норвегии предоставит Украине тысячу комплектов микродронов Black Hornet. Официальное заявление норвежские чиновники сделали 12 июля. У этих беспилотников есть уникальные параметры и именно этот тип дронов просила Украина для борьбы с российскими оккупантами

Эспрессо расскажет о технических особенностях беспилотников Black Hornet, их уникальности и том, как микродроны будут применять на фронте.

Что такое дроны Black Hornet

Black Hornet Nano (в англ. – "черный шершень") – это военный беспилотный микролетальный аппарат, разработанный учреждением Prox Dynamics в Норвегии в 2007 году (серийное производство началось в 2012 году). Этот беспилотник широко используют военные США и Великобритании. В частности, британцы пользовались "шершнями" во время операции "Herrick" в Афганистане, когда аппараты передавали видео- и фото с передовой и территории врага для регистрации и впоследствии возвращались к оператору. Разработанный, чтобы мимикрировать в окружении с мутно-серыми стенами в Афганистане, дрон использовали, чтобы заглядывать за углы или через стены и другие препятствия, обнаруживать любые скрытые опасности и враждебные позиции.

мікродрон Black Hornet

Фото: gettyimages

Главная особенность Black Hornet – его размер. Крошечный дрон помещается в карман или ладонь. Его длина 10 см, а ширина – всего 2,5 см. Вес крохотного вертолета от 18 г (Black Hornet 2) до 32 г (Black Hornet 3).

"Микродрон предназначен для сбора разведывательных данных о действиях противника в труднодоступных районах в ходе выполнения боевых задач. Он оснащен круглосуточными датчиками, позволяющими оператору выявлять и вести наблюдение за войсками, техникой и оборудованием противника.

Аппарат имеет три камеры; одна смотрит вперед, одна прямо вниз, а третья устремлена вниз под углом 45 градусов. Каждый из тысячи комплектов Black Hornet, которые получит Украина, содержит два вертолета. Следовательно, пока один дрон летает, другой успевает зарядить аккумуляторы. 90% заряда достигается за 20–25 минут. Максимальная скорость дрона составляет, кстати, достигает 36 км/ч.

мікродрон Black Hornet

Фото: gettyimages

Технические характеристики Black Hornet

  • длина 100 мм
  • ширина 25 мм
  • размах ротора 120 мм;
  • масса (вместе с камерой) 18-32 г
  • вес комплекта 1,2 кг.
  • максимальная скорость 10 м/с;
  • продолжительность полета до 25 минут;
  • цифровая линия передачи данных 1000+ м прямой видимости;
  • дальность полета 2-3 км
  • температурный режим -10…+43°C
  • GPS или визуальная навигация по видео;
  • автопилот с автономными и управляемыми режимами;
  • следование заранее разработанным маршрутам;
  • управляемые электрооптические камеры;
  • онлайн видео и фотографии.

Весь комплект весит не более 1 кг, поэтому военные легко могут переносить его с собой. Радиус действия составляет 1,6 км, а обычная высота полета – от 10 до 30 метров.

Как работает Black Hornet

В комплект поставки входит док-станция на два дрона (она также защищает их в момент переноса), а также ручной пульт управления с сенсорным экраном и контроллером. Основная система легко умещается в солдатском рюкзаке.

Каждый "шершень" имеет две дневные HD-видеокамеры, а также тепловизионную камеру. В ночном режиме Black Hornet способен повышать качество изображения за счет использования электрооптических систем. Это упрощает оператору идентификацию цели, позволяя отделить гражданских от вооруженного противника, рассказывают в материале Defense Express.
мікродрон Black Hornet

Фото: gettyimages

Соединение с дроном шифруют, используя режим скачкообразной перестройки частот. При потере контакта система отправляет "шершню" на место последнего контакта с оператором. Black Hornet имеет GPS-датчик для координации действий вне зоны видимости. Интересно, что беспилотник может выполнять задачи и в зонах, где отсутствует спутниковое покрытие.

Управляют беспилотником с помощью контроллера и монитора. Оператор может управлять дроном вручную, контроллером, наблюдая за "шершнем" с помощью сенсорного дисплея. Можно также задать карту движения с помощью полуавтономного управления. Кроме того, оператор может создавать профиль полета, устанавливать маршрутные точки, формируя задачи для дрона в каждом из этих пунктов. К примеру, можно поручить беспилотнику останавливаться в определенных точках и использовать датчики для сканирования на 360°.

Недавно управлять Black Hornet можно еще и голосом. Делать это можно даже шепотом. Эта функция облегчит работу бойцам, ведь оператор может давать дрону тихие команды, не выдавая себя. Команды, необходимые для беспилотника, базируются на обычно используемых фразах в обычных разговорах, без сложной терминологии.

Преимущества и недостатки Black Hornet

Что касается недостатков, то их у "черных шершней" маловато. Едва ли не единственный – цена беспилотников. Комплекс, включающий дисплей (который одновременно является пультом управления), зарядную станцию и 2 дрона стоит до $60 тыс. За эти деньги можно приобрести более 20 беспилотников Mavic 3 Fly More Combo, которые ВСУ используют чаще всего. Если сравнивать с "языками", то не поражает и небольшая дальность полета. Она ограничивает задачи, которые может выполнять Black Hornet (2 километра и 25 минут, для сравнения в характеристиках Mavic указаны 6 км и 46 мин).

мікродрон Black Hornet

Фото: gettyimages

Однако нужно понимать, что "хорнеты" и "мавики" разработаны для выполнения различных задач. Миниатюрный, карманный дрон дает военным значительное преимущество на поле боя. Он может залетать с улицы внутрь здания, позволяя оценить ситуацию без опасности для бойца.

Black Hornet фактически незаметен для врага из-за своих размеров. При этом, отмечает военный эксперт Олег Катков, маленький пропеллер практически не издает шума. Звук пролета "черного шершня" не громче бабки.

"В условиях боя, еще и находясь в шлеме или каске, услышать, а тем более сбить беспилотник практически невозможно", – отметил эксперт.

"Черный шершень", подчеркнул Катков, имеет массу преимуществ. Весь комплект весит чуть больше килограмма, есть возможность запуска в любых условиях (в том числе в дождливую погоду), не требует предварительной калибровки, а две камеры позволяют получать качественное видео в любое время. Еще одним преимуществом микродрона является скорость – крошечный разведчик очень оперативно предоставляет информацию подразделениям.

Новая модульная конструкция позволяет быстро заменять аккумуляторные батареи и бортовые сенсоры, оператор может быстро приспособить один дрон для разных миссий.

В общем научиться управлять микродроном очень просто. Ветеран морской пехоты США Джеймс Митчел на презентации "шершня" отметил , что научился руководить им после 20-минутного ускоренного курса. Он назвал дрон "персональной разведывательной системой".

"Black Hornet может оказаться спасителем в бою. Командирам больше не нужно использовать личный состав для осмотра автомобиля, который может содержать взрывчатку. Первая проверка может быть выполнена микродроном. Все, о чем я думаю, почему я не имел этого в Афганистане", – сказал Митчел.

Black Hornet в Украине

Микродроны – это те беспилотники, которые нужны ВСУ на фронте сегодня, поэтому Украина просила передать именно Black Hornet. Кроме того, первую партию "шершней" украинские военные получили еще в прошлом году. Black Hornet, когда Норвегия и Великобритания передали Украине микродроны на сумму в 9 млн долларов.

Учитывая обнародованную сумму, в 2022-м Украина получила 150 комплектов (по 2 микродрона). Сейчас речь идет о передаче 1000 комплектов. Ввиду того, за 16 лет было изготовлено лишь чуть более 14 тысяч Black Hornet в разных версиях, то партию в тысячу комплектов называют удивительной.

Качество микродронов украинские военные оценивают очень высоко.

"Оператор может управлять дроном одной рукой. Левой или правой – без разницы! Картинка с камер достаточна для идентификации людей на небольшом расстоянии. Что касается заметности, то мы пролетали в ветреную погоду в 10 метрах от группы солдат и нас никто не заметил. Коптер чрезвычайно тихий! На фоне небо! сложно увидеть и с 20", - писали о "черных шершнях" на странице Центра подготовки операторов БПЛА "Крук".

Впрочем, здесь также подчеркнули, что Black Hornet нужны тем подразделениям, которые уже укомплектованы другими беспилотниками и нуждаются именно в микродронах. "Шершни" точно не заменят большие БпЛА – "совсем другой класс и сценарии использования". В Центре назвали Black Hornet крутым узкоспециализированным дроном для доразведки помещений, посадок и территорий, куда прямо сейчас будет заходить группа военных.

Видео
Новости
Норвегия
военные силы Украины
Война с Россией
Военные новости
оружие для Украины
Читайте также:
21 июля, 2023 пятница
РФ заявила, что будет осматривать суда в Черном море
на фото: пожежа
21 июля, 2023 пятница
РФ четвертый раз за неделю атаковала Одесщину: двое раненых, уничтожено 120 тонн агропродукции
дощь, гроза, парасоля, негода
21 июля, 2023 пятница
Ливни, шквалы, град и дальнейшее прояснение: прогноз погоды на выходные от Натальи Диденко
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.34
  • EUR
    Покупка 40.78
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
22 июля
09:25
Эксклюзив
Благодаря современным средствам ведения боевых действий ВСУ понесут меньшие потери, чем враг, - капитан ВСУ Прозапас
09:20
Обновлено
Обстрел Нью-Йорка в Донецкой области: 4 человека погибли, еще 3 получили ранения
09:10
Оккупанты в Луганской области планируют ликвидировать еще девять шахт, - ОВА
08:52
В Мелитополе пьяные оккупанты на "тигре" протаранили гражданское авто
08:25
Армия РФ обстреляла Никополь из артиллерии: трое гражданских получили ранения
08:11
Обновлено
Россия потеряла за сутки в Украине 640 военных, 7 танков и 8 средств ПВО, - Генштаб
08:03
Обзор
Беспорядок как успех, (не) черная смерть и русский язык-меч – 5 книг о том, почему некоторые процветают вопреки всему
08:02
OPINION
На то, что будет с Россией, невозможно влиять извне
07:56
ISW: Путин манипулирует "зерновым соглашением", чтобы заставить Запад пойти на уступки и взорвать поддержку Украины
07:35
Крупнейший в мире кратер из вечной мерзлоты начал таять из-за глобального потепления
07:08
Глава МИД Британии Клеверли отложил визит в Китай, - Bloomberg
06:33
КНДР запустила крылатые ракеты в Желтое море
06:15
Арест Гиркина стал проявлением изменения баланса сил в Кремле, - ISW
05:59
Экзамен по языку и тесту о стране: Финляндия ужесточит требования для получения гражданства
05:35
На фото украинские защитники, обратившиеся к литовцам
Полный абсурд: Литва отреагировала на обвинение Путина о планах "оккупировать Украину"
05:07
В Украине сегодня пишется новая история Европы, - Урсула фон дер Ляен
04:39
Михаил Подоляк
Путин превращает Росгвардию в собственную армию на случай нового мятежа, - Подоляк
04:11
Рекордная партия: возле Сицилии полиция обнаружила 5,3 тонн кокаина
03:43
Байден пригласил директора ЦРУ Бернса стать членом его кабинета
03:15
Кислица попросил ООН отреагировать на признание КХ Беларуси в депортации детей из Украины
02:47
Блинкен посоветовал Пригожину заботиться о своей безопасности
02:19
Украинский супертяж Довбищенко победил британца Харриса
01:51
Германия поможет Польшу в случае нападения вагнеровцев, – Писториус
01:23
Болгария отменила концессию нефтяного порта российскому ЛУКОЙЛу
00:55
США надеются, что Турция "сиграет ведущую роль" в возвращении РФ к "зерновому соглашению"
00:52
Вопросы недель: Белый дом о начале обучения украинских пилотов на F-16
00:27
Zelenskyy Avenue: В Великобритании открыли улицу в честь президента Украины
00:15
Обновлено
Путин назвал польские земли подарком Сталина. Посла РФ вызывают в МИД Польши
2023, пятница
21 июля
23:51
Пятов объявил, что сыграет прощальный матч за "Шахтер" в Лондоне
23:28
Украина получила вторую медаль ЧМ по водным видам спорта
23:26
Эксклюзив
Проект восстановления Каховской ГЭС должен быть готов к деоккупации, там нужно учесть защиту от ракет, - гендир Укргидроэнерго
23:05
Военно-морские силы США впервые в истории возглавит женщина
22:45
Контрнаступление продвигается медленнее, потому что началось позже, чем ожидалось, - Зеленский
22:29
ONUKA выпустила альбом-манифест "ROOM", посвященный украинцам
22:22
Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована
21:52
Экснардеп Мыкытась вышел из СИЗО
21:45
В МИД РФ заявили, что Лукашенко не получит контроль над ядерным оружием в Беларуси
21:45
В Москве во время акции в поддержку Гиркина задержали коллаборанта Губарева, - росСМИ
21:34
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Властям будет сложно найти замену Ткаченко и это может привести к серьезному кризису, - Княжицкий
21:21
Парламент Болгарии одобрил передачу Украине большой партии бронетранспортеров
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV