Микродроны Black Hornet: что это такое и как они помогут ВСУ в городских боях

Эспрессо расскажет о технических особенностях беспилотников Black Hornet, их уникальности и том, как микродроны будут применять на фронте.

Что такое дроны Black Hornet

Black Hornet Nano (в англ. – "черный шершень") – это военный беспилотный микролетальный аппарат, разработанный учреждением Prox Dynamics в Норвегии в 2007 году (серийное производство началось в 2012 году). Этот беспилотник широко используют военные США и Великобритании. В частности, британцы пользовались "шершнями" во время операции "Herrick" в Афганистане, когда аппараты передавали видео- и фото с передовой и территории врага для регистрации и впоследствии возвращались к оператору. Разработанный, чтобы мимикрировать в окружении с мутно-серыми стенами в Афганистане, дрон использовали, чтобы заглядывать за углы или через стены и другие препятствия, обнаруживать любые скрытые опасности и враждебные позиции.

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Главная особенность Black Hornet – его размер. Крошечный дрон помещается в карман или ладонь. Его длина 10 см, а ширина – всего 2,5 см. Вес крохотного вертолета от 18 г (Black Hornet 2) до 32 г (Black Hornet 3).

"Микродрон предназначен для сбора разведывательных данных о действиях противника в труднодоступных районах в ходе выполнения боевых задач. Он оснащен круглосуточными датчиками, позволяющими оператору выявлять и вести наблюдение за войсками, техникой и оборудованием противника.

Аппарат имеет три камеры; одна смотрит вперед, одна прямо вниз, а третья устремлена вниз под углом 45 градусов. Каждый из тысячи комплектов Black Hornet, которые получит Украина, содержит два вертолета. Следовательно, пока один дрон летает, другой успевает зарядить аккумуляторы. 90% заряда достигается за 20–25 минут. Максимальная скорость дрона составляет, кстати, достигает 36 км/ч.

Фото: gettyimages

Технические характеристики Black Hornet

длина 100 мм

ширина 25 мм

размах ротора 120 мм;

масса (вместе с камерой) 18-32 г

вес комплекта 1,2 кг.

максимальная скорость 10 м/с;

продолжительность полета до 25 минут;

цифровая линия передачи данных 1000+ м прямой видимости;

дальность полета 2-3 км

температурный режим -10…+43°C

GPS или визуальная навигация по видео;

автопилот с автономными и управляемыми режимами;

следование заранее разработанным маршрутам;

управляемые электрооптические камеры;

онлайн видео и фотографии.

Весь комплект весит не более 1 кг, поэтому военные легко могут переносить его с собой. Радиус действия составляет 1,6 км, а обычная высота полета – от 10 до 30 метров.

Как работает Black Hornet

В комплект поставки входит док-станция на два дрона (она также защищает их в момент переноса), а также ручной пульт управления с сенсорным экраном и контроллером. Основная система легко умещается в солдатском рюкзаке.

Каждый "шершень" имеет две дневные HD-видеокамеры, а также тепловизионную камеру. В ночном режиме Black Hornet способен повышать качество изображения за счет использования электрооптических систем. Это упрощает оператору идентификацию цели, позволяя отделить гражданских от вооруженного противника, рассказывают в материале Defense Express.



Фото: gettyimages

Соединение с дроном шифруют, используя режим скачкообразной перестройки частот. При потере контакта система отправляет "шершню" на место последнего контакта с оператором. Black Hornet имеет GPS-датчик для координации действий вне зоны видимости. Интересно, что беспилотник может выполнять задачи и в зонах, где отсутствует спутниковое покрытие.

Управляют беспилотником с помощью контроллера и монитора. Оператор может управлять дроном вручную, контроллером, наблюдая за "шершнем" с помощью сенсорного дисплея. Можно также задать карту движения с помощью полуавтономного управления. Кроме того, оператор может создавать профиль полета, устанавливать маршрутные точки, формируя задачи для дрона в каждом из этих пунктов. К примеру, можно поручить беспилотнику останавливаться в определенных точках и использовать датчики для сканирования на 360°.

Недавно управлять Black Hornet можно еще и голосом. Делать это можно даже шепотом. Эта функция облегчит работу бойцам, ведь оператор может давать дрону тихие команды, не выдавая себя. Команды, необходимые для беспилотника, базируются на обычно используемых фразах в обычных разговорах, без сложной терминологии.

Преимущества и недостатки Black Hornet

Что касается недостатков, то их у "черных шершней" маловато. Едва ли не единственный – цена беспилотников. Комплекс, включающий дисплей (который одновременно является пультом управления), зарядную станцию и 2 дрона стоит до $60 тыс. За эти деньги можно приобрести более 20 беспилотников Mavic 3 Fly More Combo, которые ВСУ используют чаще всего. Если сравнивать с "языками", то не поражает и небольшая дальность полета. Она ограничивает задачи, которые может выполнять Black Hornet (2 километра и 25 минут, для сравнения в характеристиках Mavic указаны 6 км и 46 мин).

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Однако нужно понимать, что "хорнеты" и "мавики" разработаны для выполнения различных задач. Миниатюрный, карманный дрон дает военным значительное преимущество на поле боя. Он может залетать с улицы внутрь здания, позволяя оценить ситуацию без опасности для бойца.

Black Hornet фактически незаметен для врага из-за своих размеров. При этом, отмечает военный эксперт Олег Катков, маленький пропеллер практически не издает шума. Звук пролета "черного шершня" не громче бабки.

"В условиях боя, еще и находясь в шлеме или каске, услышать, а тем более сбить беспилотник практически невозможно", – отметил эксперт.

"Черный шершень", подчеркнул Катков, имеет массу преимуществ. Весь комплект весит чуть больше килограмма, есть возможность запуска в любых условиях (в том числе в дождливую погоду), не требует предварительной калибровки, а две камеры позволяют получать качественное видео в любое время. Еще одним преимуществом микродрона является скорость – крошечный разведчик очень оперативно предоставляет информацию подразделениям.

Новая модульная конструкция позволяет быстро заменять аккумуляторные батареи и бортовые сенсоры, оператор может быстро приспособить один дрон для разных миссий.

В общем научиться управлять микродроном очень просто. Ветеран морской пехоты США Джеймс Митчел на презентации "шершня" отметил , что научился руководить им после 20-минутного ускоренного курса. Он назвал дрон "персональной разведывательной системой".

"Black Hornet может оказаться спасителем в бою. Командирам больше не нужно использовать личный состав для осмотра автомобиля, который может содержать взрывчатку. Первая проверка может быть выполнена микродроном. Все, о чем я думаю, почему я не имел этого в Афганистане", – сказал Митчел.

Black Hornet в Украине

Микродроны – это те беспилотники, которые нужны ВСУ на фронте сегодня, поэтому Украина просила передать именно Black Hornet. Кроме того, первую партию "шершней" украинские военные получили еще в прошлом году. Black Hornet, когда Норвегия и Великобритания передали Украине микродроны на сумму в 9 млн долларов.

Учитывая обнародованную сумму, в 2022-м Украина получила 150 комплектов (по 2 микродрона). Сейчас речь идет о передаче 1000 комплектов. Ввиду того, за 16 лет было изготовлено лишь чуть более 14 тысяч Black Hornet в разных версиях, то партию в тысячу комплектов называют удивительной.

Качество микродронов украинские военные оценивают очень высоко.

"Оператор может управлять дроном одной рукой. Левой или правой – без разницы! Картинка с камер достаточна для идентификации людей на небольшом расстоянии. Что касается заметности, то мы пролетали в ветреную погоду в 10 метрах от группы солдат и нас никто не заметил. Коптер чрезвычайно тихий! На фоне небо! сложно увидеть и с 20", - писали о "черных шершнях" на странице Центра подготовки операторов БПЛА "Крук".

Впрочем, здесь также подчеркнули, что Black Hornet нужны тем подразделениям, которые уже укомплектованы другими беспилотниками и нуждаются именно в микродронах. "Шершни" точно не заменят большие БпЛА – "совсем другой класс и сценарии использования". В Центре назвали Black Hornet крутым узкоспециализированным дроном для доразведки помещений, посадок и территорий, куда прямо сейчас будет заходить группа военных.