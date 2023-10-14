Микробы для народа, дикие навыки и критика пьяного ума – 5 книг о выживании







Джаред Даймонд. Оружие, микробы и сталь. Истоки неравенств между народами. – М.: КМ-Букс, 2023

Автор этой книги получил за нее Пулитцеровскую премию, а нам оставил право следить за стремительным или старением, или помолодением человечества, которое, оказывается, имеет свою "милитарную" точку отсчета. Разве не интересно в условиях нашей сегодняшней ситуации в Украине? "Если какой-то ученый находит "древнейший Х" - пусть этим Х являются древнейшие ископаемые останки человека в Европе, древнейшие доказательства одомашнивания кукурузы в Мексике или что-то другое древнее, обнаруженное где-нибудь, - заводится автор, - эта сенсация побуждает других ученых превзойти ее, нашел еще более древнего существования этих вещей. В реальности же должно быть действительно "древнейший Х", а все другие претензии на большую давность ошибочны». Истоки неравенств между народами" Джареда Даймонда (К.: КМ-Букс) – это смелая научная разведка американского эволюционного биолога, которая уже в статусе бестселлера разошлась многомиллионными тиражами и продолжает преодолевать новые рубежи. Автор раскрывает первичные исторические причины его мысли, кроются в глубинах доисторического прошлого человечества.На основе масштабных межконтинентальных сравнений и привлечения широкого спектра новейших достижений истории, биологии, лингвистики, археологии, эпидемиологии, биогеографии, палеонтологии и экологии автор пытается объяснить "самую общую схему истории", дав ответ книги: почему огнестрельное оружие, самые губительные микробы и сталь появились в обществах одних частей света, давая им преимущества в завоевании народов других частей света.



Дэйв Кентербери. Бушкрафт. Важнейшие навыки выживания в дикой природе. – К.: Наш Формат, 2023

Эта книга буквально может спасти жизнь. Особенно путешественников, любителей приключений и военных. А все потому, что "Бушкрафт" Дэйва Кентербери (К.: Наш Формат) – это концентрированный опыт, который поможет перезарядиться на природе, а также пригодится в непредсказуемых ситуациях и убережет от ловушек. Не только среди захолустья, но и в городских джунглях. Кстати, по поводу названия самой книги. "Бушкрафт" - это термин обозначения навыков жизни в дикой природе и практика выживания и успешного пребывания в природном окружении, - объясняет автор. - Чтобы эффективно практиковать бушкрафт, вы должны овладеть уникальным набором навыков: как разжигать костер, ориентироваться, охотиться с помощью ловушек, строить жилье, путешествовать пешком и применять инструменты - и современные, и примитивные. Опытные путешественники носят с собой в путешествиях немногие предметы первой необходимости и инструментария. Вместо лишнего снаряжения они принимают собственные знания и умение создавать необходимое непосредственно из природных материалов». Таким образом, под одним переплетом автор собрал советы и инструменты, которые помогли ему уцелеть в захолустье. Как выбрать и упаковать рюкзак, ориентироваться на местности, разлаборовываться, разжигать костер, добывать продовольствие, лучше всего хранить ресурсы? Об этом рассказывает эта интересная книга, внутри которой вы также найдете подробную информацию о следующем: 5 важнейших вещей для выживания, изготовления нужных инструментов и расходных материалов, сбор и приготовление пищи, защиту от стихии. Неудивительно, что автор – специалист по выживанию в дикой природе, снимавшийся в проектах Discovery и National Geographic, являясь владельцем и старшим инструктором в школе Pathfinder, которую USA Today назвала одной из 12 лучших школ выживания в США. Кроме того, нам напоминают, что выживать должен не только человек. "Важно, чтобы мы не забывали наставления наших предков и передавали эти навыки всем желающим к учебе, - напоминает автор. - Хотя в душе мы все бушкрафтеры и лешие, мы также должны не забывать, что мы - хранители земли. Сохранение ресурсов и обеспечение возобновляемости и обновление всего должно быть главной целью любого путешествия. Только так мы сможем сохранить прекрасные уголки земли в удовольствие нашим детям и их детям".

Богдан Бедрий. Критика пьяного разума. – Гайсин: ЗДЕСЬ, 2023

Если с дикой природой разобрались, то следует погрузиться в проблемы цивилизации. Особенно с утра, когда пытается выжить один из героев романа Богдана Бедрия "Критика пьяного ума" (Гайсин: ТУТ). "Когда просыпаешься от рвотного зова, - напоминает он, - осознаешь несколько вещей: во-первых, вечер был еще тот, во-вторых, день обещает быть продолжительным и переполненным самоанализом и болью в разных частях тела, в-третьих, у тебя еще не выработалась толерантность к алкоголю. , как ему сказала когда-то мама, у рода у них не было ни одного алкоголика, а, как известно, эта зависимость является обычно наследственной. Впрочем, проблем у всех четырех друзей, включая самого Петра, у героев романа хватает и без того, о чем и говорят они, встречаясь, конечно, за шинквасом. Или, за барной стойкой. Поэтому особенность этого романа в том, что он воспевает урбанистическую культуру, причем западного, "барного" типа, а проблемы у героев сугубо национальные. Кажется, традиционные, потому что какие еще они могут быть в аграрном государстве, где половина городского романа – выходцы из села. Но разве в деревне не пьют, и от пьяниц не уходят женщины, как от Петра? Да, конечно, однако в городе все это делается с учетом западного бэкграунда, где герои пилят ножами мясо в модных ресторанах и не думают о сене для кроликов. Ну и болтают на какие-то неважные темы. Вспомним, что их антиподам у того же Пашковского или Медведя обычно никогда говорить, да и не очень нужно – у них даже молчание и жевание за столом смотрится на целый метафизический космос. А в "Критике пьяного ума", значит, пустые разговоры, как у Тарантино? Ну, может, и так, но это городская жизнь, поэтому даже "деревенские" герои здесь мучаются с похмелья "по-городски", в пабе, а не на четвереньках за ригой под крик женщины и плач детей. "Из колонок раздавался интересный плейлист - смесь передовой украинской популярной музыки, рок-баллад 60-70-х и бессмертных хитов хип-хоп-культуры двухтысячных. Среди гостей не было более никого, позволить себе сиесту могли только молодые мужчины в спортивных шортах и майках , которые жили за счет перепродажи легких наркотиков, игры на тотализаторе и мамочкиной зарплаты". То есть все же западный Бегбедер им ближе, чем родной Табак. Во всяком случае, чтиво не отпускает, как похмелье у его героев.

Осаму Дазай. Крах человека. – Житомир: Морфеус, 2023

Это произведение – одно из знаковых в японской литературе. "Крах человека" Осаму Дазая (Житомир: Морфеус) рассказывает отчасти автобиографическую историю молодого человека Йодзо, которое укладывается в (не)простую схему: искусство – женщины – алкоголь – социальное отчуждение – депрессия – самоубийство. Понятно, что автор обычно раскрывает человеческое лицемерие, банальность, безразличие, из-за которых так легко споткнуться, и потому важно не стать шутом и не потерять себя. При разговоре об этом авторе всегда вспоминают Акутагаву Рюноске и Достоевского, не учитывая, скажем, того же Кафку и явно более близкого по национальному духу Мисиму. При этом хронологическая точность не важна - к украинскому читателю мировая классика вообще приходила в такой переводной непоследовательности, что не следует жаловаться на кашу в его голове, которая дает "неизбывную" не то что "бентегу" по легкости жизни, а вообще право читать на выбор: Винни Пух или Гамлет (причем в интерпретации Подервянского, не больше). Кстати, герой "Крах человека" на обложке книги напоминает одинокого Кристофера Робина, которого лишили всех игрушек детства, и он занял место вечно печального осла Иа. Да еще и логический дзен в сетовании какой-то добросовестной читательницы в соцсетях, которая жалуется, что книга трепещет в руках, как бабочка, потому что полиграфия, как говорили не менее неуклюжие ученые в Литературном музее, где когда-то работал главным хранителем автор этих строк, "едвабна". Ну, как кожа у женщины, да? Кстати, о женщине. Автор книги из тех, что может напомнить о обыденных истинах относительно наших "шелковых" (нежных) барышень. Когда они плачут, мол, достаточно их покормить, и все пройдет. Ибо в современной литературе как? То есть как искажена ситуация и ее последствия? Говорят, достаточно положить руку на колено женщине, и она твоя, не правда ли? А женщины, кстати, у японского классика не хуже европейских барышень времен тамошнего экзистенциализма в кино, когда какая-нибудь модная тогда Моника Витти меланхолично обрекает, что ей точно все равно, что держать в руках: книгу, иглу или тебя. То есть тебя, мужик, который берет эту книгу и никогда, как какой-нибудь литературный герой, не забудет ее на скамейке в парке. Потому что ни скамеек, ни парков, и только Борислав, как всегда, смеется, а Аннушка плачет, потому что пора.

Джулия Берри. Вся правда во мне. – М.: Родной язык, 2023

"Вся правда во мне" Джулии Берри (К.: Родная речь) - откровенный и щемящий роман, который поразит даже самых требовательных читателей. Ибо когда какой-то лирик провел на черешне всю весну, то героиня этого произведения, кажется, всю жизнь просидела не то что на дереве или за ригой, а вообще в темном углу своего собственного "я". "Ти не прийшов. Я весь вечір просиділа на вербі, - нотує вона. - Мошка роїлася перед обличчям, живиця липла до волосся, а я чекала, поки ти повернешся з міста. Я знаю, що сьогодні ти ходив до міста. Чула, як після богослужіння питав містера Джонсона, чи можна ввечері зайти до нього. Певно, хотів позичити в нього упряжку волів. Але тебе так довго не було. Я так і не дочекалася твого повернення. Мабуть, тебе запросили залишитися на вечерю. А може, ти пішов іншою дорогою". Неудивительно, что героиня такая инфантильная, ведь четыре года назад городок Розвелл-Стейшн всколыхнула страшная новость: исчезли две девушки - Джудит со своей лучшей подругой. А теперь Джудит вернулась – сломана и немая. От девушки отвлекаются родные и знакомые – все, кроме Лукаса, второго детства. Джудит живет как привидение, но однажды все тайны городка всплывают на поверхность, и девушка оказывается перед выбором: остаться в своем молчаливом мире - восстановить ли голос, круто свернув с протоптанной тропы.