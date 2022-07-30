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Миколенко с капитанской повязкой сыграл за "Эвертон" против "Динамо"

30 июля, 2022 суббота
08:50
Спорт

Украинский футболист Виталий Миколенко помог английскому "Эвертону" победить киевское "Динамо" в благотворительном матче

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Миколенко вышел в Ливерпуле в стартовом составе "Эвертона" на игру против бывших одноклубников и отыграл 72 минуты. Он вывел команду Фрэнка Лэмпарда на поле в статусе капитана.

Динамовцы провели игру полурезервным составом, поскольку главный тренер киевлян Мирча Луческу дал отдохнуть футболистам, 27 июля игравшим в квалификации Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче".

Англичане одержали победу со счетом 3:0. Голы забили Доминик Калверт-Льюин и Двайт Макнил, сделавший дубль.

23-летний виталий Миколенко является воспитанником "Динамо", за которое играл с 2016 по 2021 год. В январе 2022 года украинец перешел в "Эвертон"/

Товарищеский матч

30 июля

Ливерпуль

"Эвертон" (Англия) – "Динамо" (Украина) 3:0

Голы : Калверт-Льюин, 4, Макнил, 73, 78

"Эвертон": Пикфорд - Паттерсон (Уоррингтон, 83), Тарковски (Миллс, 83), Кин (Холгейт, 62), Годфри (Уэлш, 83), Миколенко (к, Виньягра, 72), Дукуре (Аллан, 72), Ивоби (Нкунку, 83), Гордон (Рондон, 72), Грэй (Макнил, 62), Калверт-Льюин (Деле Алли, 62).

"Динамо": Нещерет (Бойко, 46) – Кравченко (Тимчик, 46), Бурда (Забарный, 46), Сирота (Боль, 74), Овчаренко – Андриевский (Яцык, 74), Шепелев, Караваев, Гармаш (к, Беседин , 74), Антюх (Шапаренко, 36) – Ванат (Царенко, 83).

Предупреждение : Гордон (70).

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Виталий Миколенко
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