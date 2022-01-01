Миколенко прокомментировал переход из "Динамо" в "Эвертон"
Украинский футболист Виталий Миколенко назвал переход из "Динамо" в "Эвертон" важным шагом в своей жизни
Об этом сообщает "Эвертон" в Twitter.
Защитник сборной Украины подписал с клубом из Ливерпуля контракт до 2026 года.
Сумма трансфера не разглашается. По неофициальной информации, англичане заплатили киевлянам за футболиста 21 млн евро.
Миколенко назвал переход к "Эвертону" большим и важным шагом в жизни.
"Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге. Англия – место, где родился футбол, и я думаю, что это очень хорошо подойдет моей игре. Мне 22 года, но юношей я себя не чувствую. У меня есть опыт игры на европейском уровни, и надеюсь, что я продолжу становиться лучше как футболист", - сказал Миколенко.
22-летний левый защитник является воспитанником "Динамо", он сыграл за киевскую команду 132 матча, забил 7 голов и отдал 20 результативных передач.
На счету Миколенко 21 матч за сборную Украины по футболу.
"Эвертон" занимает в чемпионате Англии 15-е место. Следующий матч команда Рафаэля Бенитеса сыграет 2 января против "Брайтона".
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26 декабря 2021 стало известно, что Миколенко после перехода из "Динамо" в "Эвертон" будет зарабатывать 3,5 млн евро в год.
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