Миколенко прокомментировал переход из "Динамо" в "Эвертон"

Об этом сообщает "Эвертон" в Twitter.

Защитник сборной Украины подписал с клубом из Ливерпуля контракт до 2026 года.

Сумма трансфера не разглашается. По неофициальной информации, англичане заплатили киевлянам за футболиста 21 млн евро.

Миколенко назвал переход к "Эвертону" большим и важным шагом в жизни.

"Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге. Англия – место, где родился футбол, и я думаю, что это очень хорошо подойдет моей игре. Мне 22 года, но юношей я себя не чувствую. У меня есть опыт игры на европейском уровни, и надеюсь, что я продолжу становиться лучше как футболист", - сказал Миколенко.

22-летний левый защитник является воспитанником "Динамо", он сыграл за киевскую команду 132 матча, забил 7 голов и отдал 20 результативных передач.

На счету Миколенко 21 матч за сборную Украины по футболу.

"Эвертон" занимает в чемпионате Англии 15-е место. Следующий матч команда Рафаэля Бенитеса сыграет 2 января против "Брайтона".

26 декабря 2021 стало известно, что Миколенко после перехода из "Динамо" в "Эвертон" будет зарабатывать 3,5 млн евро в год.

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