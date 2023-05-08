Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Миколенко вышел в стартовом составе ливерпульцев и отыграл весь матч на левом фланге обороны. Еще в первом тайме команда украинца сделала счет разгромным. Абдулайе Дукуре сделал дубль, а Джейсон Стил забил в собственные ворота.

После перерыва у "Эвертона" два гола также забил Двайт Макнилл. "Брайтон", возглавляемый экстренером "Шахтера" Роберто Де Дзерби, смог забить лишь на один мяч - в исполнении Алексиса Макаллистера.

"Эвертон" победил 5:1, набрал 32 очка и занимает 17 место. "Брайтон" с 55 пунктами – седьмой.

Чемпион Англии

35-й тур

8 мая

"Брайтон" – "Эвертон" 1:5

Голы : Макаллистер, 79 - Дукуре, 1, 29, Стил, 35 (авт.), Макнил, 76, 90+6