Миколенко помог "Эвертону" одержать сенсационную победу в АПЛ
8 мая в 25-м туре чемпионата Англии по футболу "Эвертон" неожиданно победил "Брайтон" со счетом 5:1.
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Миколенко вышел в стартовом составе ливерпульцев и отыграл весь матч на левом фланге обороны. Еще в первом тайме команда украинца сделала счет разгромным. Абдулайе Дукуре сделал дубль, а Джейсон Стил забил в собственные ворота.
После перерыва у "Эвертона" два гола также забил Двайт Макнилл. "Брайтон", возглавляемый экстренером "Шахтера" Роберто Де Дзерби, смог забить лишь на один мяч - в исполнении Алексиса Макаллистера.
"Эвертон" победил 5:1, набрал 32 очка и занимает 17 место. "Брайтон" с 55 пунктами – седьмой.
Чемпион Англии
35-й тур
8 мая
"Брайтон" – "Эвертон" 1:5
Голы : Макаллистер, 79 - Дукуре, 1, 29, Стил, 35 (авт.), Макнил, 76, 90+6
- 28 апреля Виталия Миколенко признали худшим игроком матча "Эвертон" - "Ньюкасл" в 33-м туре АПЛ.
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