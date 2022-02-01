Миколенко получил в одноклубники по "Эвертону" звезду сборной Англии
Полузащитник сборной Англии Деле Алли перешел из "Тоттенгема" в "Эвертон", за который выступает украинец Виталий Миколенко
Об этом сообщает "Эвертон" в Twitter.
Деле Алли подписал с Ливерпульским клубом контракт до июня 2024 года. По неофициальным данным, "Эвертон" заплатил лондонцам за хавбека 40 млн фунтов.
Алли выступал с "Тоттенхэмом" с 2015 года. В нынешнем сезоне сыграл 18 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
На счету 25-летнего полузащитника 37 матчей и 3 гола за сборную Англии.
"Эвертон" занимает 16 место в турнирной таблице чемпионата Англии.
- Напомним, 31 января "Эвертон" объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.17
Покупка 28.17Продажа 28.5
-
EUR
Покупка 31.55Продажа 32.03
- Актуальное
- Важное