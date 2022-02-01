Миколенко получил в одноклубники по "Эвертону" звезду сборной Англии

Об этом сообщает "Эвертон" в Twitter.

Деле Алли подписал с Ливерпульским клубом контракт до июня 2024 года. По неофициальным данным, "Эвертон" заплатил лондонцам за хавбека 40 млн фунтов.

Алли выступал с "Тоттенхэмом" с 2015 года. В нынешнем сезоне сыграл 18 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

На счету 25-летнего полузащитника 37 матчей и 3 гола за сборную Англии.

"Эвертон" занимает 16 место в турнирной таблице чемпионата Англии.