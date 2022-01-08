Миколенко победно дебютировал за "Эвертон" в Кубке Англии
Украинский футболист Виталий Миколенко дебютировал за "Эвертон" и помог ему победить "Халл Сити" в 1/32 финала Кубка Англии
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Миколенко вышел в стартовом составе ливерпульцев и сыграл первый матч после перехода с "Динамо". В конце первого тайма украинец заработал желтую карточку.
"Эвертон" пропустил первым уже на 1-й минуте, когда отличился Тайлер Смит. Ливерпульцы в первом тайме ответили голами Демарая Грея и Андре Гомеша.
На 71-й минуте "Халл Сити" сравнял счет усилиями Райана Лонгмена и перевел игру в овертайм.
В дополнительное время "Эвертон" дожал соперника и победил благодаря точному удару Эндроса Таунсенда на 99-й минуте.
"Эвертон" победил "Халл Сити" 3:2 и вышел в 1/16 финала.
Кубок Англии
1/32 финала
8 января
"Халл Сити" – "Эвертон" 2:3
Голы : Смит, 1, Лонгмэн, 71 - Грей, 21, Гомеш, 31, Таунсенд, 99
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Напомним, 1 января было объявлено о переходе Виталия Миколенко из "Динамо" в "Эвертон".
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