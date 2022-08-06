Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч "Эвертон" - "Челси", проходивший в Ливерпуле, закончился победой гостей из Лондона. Первый и единственный мяч во встрече забил Жоржинью, который на 54-й минуте реализовал пенальти.

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко провел на футбольном поле весь матч, а на 80-й минуте получил желтую карточку.

Во 2-м туре "Эвертон" сыграет с "Астон Виллой", а "Челси" ждет встреча с "Тоттенгэмом".

Английская Премьер-лига

1-й тур

6 августа

"Эвертон" – "Челси" 0:1

Гол : Жоржинью, 45+9 (пен.)

5 августа в 1-м туре чемпионата Англии Александр Зинченко отдал первую результативную передачу за Арсенал.

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