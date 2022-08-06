Миколенко не спас "Эвертон" от поражения в матче с "Челси" в АПЛ
В 1-м туре Английской Премьер-лиги лондонский "Челси" победил "Эвертон" на выезде
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч "Эвертон" - "Челси", проходивший в Ливерпуле, закончился победой гостей из Лондона. Первый и единственный мяч во встрече забил Жоржинью, который на 54-й минуте реализовал пенальти.
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко провел на футбольном поле весь матч, а на 80-й минуте получил желтую карточку.
Во 2-м туре "Эвертон" сыграет с "Астон Виллой", а "Челси" ждет встреча с "Тоттенгэмом".
Английская Премьер-лига
1-й тур
6 августа
"Эвертон" – "Челси" 0:1
Гол : Жоржинью, 45+9 (пен.)
- 5 августа в 1-м туре чемпионата Англии Александр Зинченко отдал первую результативную передачу за Арсенал.
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