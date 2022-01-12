Миколенко избавился от главного конкурента в "Эвертоне"

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

По его информации, Люка Динь договорился о переходе в "Астон Виллу", которая заплатит за француза 27 млн евро.

Футболист уже согласовал с новым клубом условия личного контракта и направился в Бирмингем, где пройдет медосмотр.

Люка Динь был основным левым защитником "Эвертона". В нынешнем сезоне 28-летний француз сыграл за ливерпульцев 15 матчей и забил 1 гол. Он считался главным конкурентом новичка "Эвертона" – украинца Виталия Миколенко – в борьбе за место на левом фланге обороны.

Напомним, 1 января было объявлено о переходе Виталия Миколенко из "Динамо" в "Эвертон".

8 января Виталий Миколенко дебютировал за "Эвертон" и помог ему победить "Халл Сити" в 1/32 финала Кубка Англии.

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