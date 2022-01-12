Миколенко избавился от главного конкурента в "Эвертоне"
Французский защитник английского "Эвертона" Люка Динь переходит в "Астон Виллу"
Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.
По его информации, Люка Динь договорился о переходе в "Астон Виллу", которая заплатит за француза 27 млн евро.
Футболист уже согласовал с новым клубом условия личного контракта и направился в Бирмингем, где пройдет медосмотр.
Люка Динь был основным левым защитником "Эвертона". В нынешнем сезоне 28-летний француз сыграл за ливерпульцев 15 матчей и забил 1 гол. Он считался главным конкурентом новичка "Эвертона" – украинца Виталия Миколенко – в борьбе за место на левом фланге обороны.
- Напомним, 1 января было объявлено о переходе Виталия Миколенко из "Динамо" в "Эвертон".
- 8 января Виталий Миколенко дебютировал за "Эвертон" и помог ему победить "Халл Сити" в 1/32 финала Кубка Англии.
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