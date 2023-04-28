Миколенка признали самым плохим игроком матча "Эвертон" - "Ньюкасл" в АПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на WhoScored.

В 33-м туре Английской Премьер-лиги "Эвертон" Виталия Миколенко уступил "Ньюкаслу" со счетом 1:4. Худшим игроком признано именно украинца, его наградили оценкой 5,8. Такой балл и у Нила Мопе, вышедшего на поле на 73-й минуте.

Миколенко отыграл против "Ньюкасла" весь матч. 23-летний украинец не заблокировал ни одного удара, не провел ни одного отбора, не провел ни одной верховой дуэли, сделал 51 касание мяча, отдал 70% точных передач и не сделал ни одного точного навеса.

В турнирной таблице АПЛ "Эвертон" с 28 баллами находится на 19-й позиции в зоне вылета. Отставание от 17-го места, которое обеспечит место в лиге, всего 2 пункта.

"Ньюкасл" находится на третьей строчке и фактически обеспечил себе место в Лиге чемпионов.