Миколенка признали самым плохим игроком матча "Эвертон" - "Ньюкасл" в АПЛ
Статистический портал WhoScored считает, что украинец Виталий Миколенко является самым плохим игроком матча "Эвертон" - "Ньюкасл" в 33-м туре АПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на WhoScored.
В 33-м туре Английской Премьер-лиги "Эвертон" Виталия Миколенко уступил "Ньюкаслу" со счетом 1:4. Худшим игроком признано именно украинца, его наградили оценкой 5,8. Такой балл и у Нила Мопе, вышедшего на поле на 73-й минуте.
Миколенко отыграл против "Ньюкасла" весь матч. 23-летний украинец не заблокировал ни одного удара, не провел ни одного отбора, не провел ни одной верховой дуэли, сделал 51 касание мяча, отдал 70% точных передач и не сделал ни одного точного навеса.
В турнирной таблице АПЛ "Эвертон" с 28 баллами находится на 19-й позиции в зоне вылета. Отставание от 17-го места, которое обеспечит место в лиге, всего 2 пункта.
"Ньюкасл" находится на третьей строчке и фактически обеспечил себе место в Лиге чемпионов.
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