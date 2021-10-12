Михаила Барбару похоронят в Харькове 13 октября

Об этом сообщила в Facebook жена певца, режиссер Светлана Олешко.

Церемония прощания с Барбарой состоится 13 октября в Свято-Дмитриевском храме (Полтавский шлях, 44) в 13:30. Отпевание в 14:00. Похоронят певца на городском кладбище №2 в Харькове (ул. Пушкинская, 102).

Михаил (Мисько) Барбара родился во Львове 14 ноября 1971 года. В 1989 году стал одним из основателей и фронтменом популярной в 90-х львовской группы "Мертвий Півень". В 1998 году переехал в Харьков, где играл в харьковском театре «Арабески».

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