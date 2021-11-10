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Михаил Поплавский презентовал новый клип с ток-токовскими трендами

10 ноября, 2021 среда
14:21
Новости

Тик-токовский тренд и настоящий антидепрессант! Михаил Поплавский презентовал новый сексуально-эротический клип на свой хит "А мы с кумой ходим в баньку!", отснятый в формате Тик-Ток

До этого это был анимационный клип и короткометражный музыкальный фильм. Уже давно всем знакомая композиция получила второе дыхание из-за новой аранжировки и большого количества спецэффектов. А в основу клипа легла кинолента "Парубоцкая вечеринка в Вегасе". В видео поначалу вроде бы непонятно вокруг кого происходят события. Лишь впоследствии главные герои выделяются из массы и выходят на первый план. Ректор Киевского университета культуры Михаил Поплавский говорит, что главная цель клипа – сделать все вокруг более ярким и позитивным.
"Клип впервые в мире и в Украине – трендовый в Тик-Токе. Тик-Токовский вариант, Тик-Токовский монтаж. В это сложное время хочется, чтобы люди больше улыбались, прокачать их по эмоциям, зарядить положительной энергией. Мы должны ценить свою способность. шутить, веселиться, развлекаться и делать это как можно чаще. На оптимистах держится мир, пессимисты только зрители!"


Сделать клип как можно ярче сумела известная клипмейкер Елена Винярская. Видео сняли в эклектическом стиле: сочетание поп-арта с элементами хип-хопа и фристайла. Кроме того, на съемках использовались наиболее трендовые тик-токовские аксессуары, в частности, огромный вентилятор из "девушек-лобстеров". А вот главную роль в видео сыграла Наталья Миронюк. Ее героиня – собирательный образ идеальной женщины в глазах многих мужчин. К тому же, это уже 16 видеоклип снят с использованием современных мировых технологий. Среди них: LED-cube, VR-технологии, 3D-графика. Клипмейкер Елена Винярская уверяет, даже монтаж видео был сделан в стиле Тик-Ток.

"Вот эта вся идея была Михаила Михайловича. Тик-Ток-тренды – это все не просто так. А Тик-Ток-тренды в сурдопереводе песни. На самом деле монтаж был выполнен таким образом, чтобы при нарезании эпизодов на десять секунд, как нужно для Тик-Ток-тренды. "Току, в нем было минимум три смены кадров. Во время съемок клипа мы использовали банданы, парики, аксессуары и луки из крайних коллекций модных брендов. По Тик-Ток-трендам на костюме Михаила Поплавского прописали слова песни "Банька". В клипе и дрова рубили, и пиво с раками пили, и танцевали, и караоке пели. Все по лучшим банным традициям!"


Михаил Поплавский убежден, этот клип придется по душе украинцам из-за своего позитивного настроения. Видеоработа поднимает настроение и помогает смотреть с оптимизмом в будущее. После съемок более полутора десятков клипов, Михаил Поплавский не планирует останавливаться. Уже в планах – масштабная презентация новой видеоработы "Счастье есть".

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