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Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры

22 апреля, 2023 суббота
10:53
Новости

В университете культуры состоялось эпохальное событие – 30-летие ректорской деятельности Михаила Поплавского. Профессорско-преподавательский состав, студенты и выпускники университета культуры устроили юбиляру настоящий праздник


Встречали Михаила Поплавского аплодисментами, цветами и возгласами "Поздравляем!", "Браво!", "Многая лета!".

Приятный подарок Михаилу Поплавскому сделали студенты – презентовали документальный фильм "Ректор. Университет будущего", в котором рассказали о достижениях университета и воплощенных новаторских стратегиях развития ЗВО. Охарактеризовали его как визионера, топ-менеджера, наставника, трендсеттера.

Михаил Поплавский поблагодарил молодых людей, акцентировав, что университет культуры – это дело его жизни: "Киевский университет культуры – это вуз будущего, креативное инновационное образовательное пространство с современными профессионально-практическими лабораториями. Мы уничтожили границы между теорией и практикой и работаем на перспективу развития украинского образования.

Виртуальная реальность, дополненная реальность, смешанная реальность – все это позволяет нашим студентам сегодня строить и творить мир завтрашнего дня".

Успех вуза базируется, по словам ректора, на любви к студентам, мощном профессорско-преподавательском составе, инновационных программах обучения, коммуникационных стратегиях, успешном диджитал-маркетинге и агрессивном информационно-коммуникационном медиаменеджменте.

По случаю 30-летнего юбилея Михаил Михайлович представил новую книгу "Неизвестный Поплавский". Составители издания раскрыли психологические аспекты феноменальной личности. Автор литературной записи Сергей Товстенко и психолог Галина Кот отметили: "О таких людях говорят self-made man, "один на миллион", "феномен", "уникум", "человек-парадокс"… В книге "Неизвестный Поплавский" говорится о сущностных психологических основах незаурядной личности ректора университета культуры Михаила Поплавского, дается глубокий психологический анализ "генетических" и сложившихся личностных предпосылок его неуемной энергии и оптимизма, успешности, результативности и популярности".

На торжестве, посвященном юбилею, команда ректора презентовала обновленный персональный сайт Михаила Поплавского – poplavskiy.com. Его дизайн разрабатывали топовые специалисты в Лондоне и Сан-Франциско, программировали в Швейцарии, а талантливые украинские программисты интегрировали этот проект. При создании сайта использовали элементы уникальной анимации, а главное – сделали его удобным для пользователя любого возраста – можно листать или свайпить.

Камертоном мероприятия стала премьера концертного клипа на песню "Годы летят", слова к которой написаны искусственным интеллектом. 

"Роки невпинно так летять 

  А я люблю своє життя 

  А я люблю своє життя й минуле 

  Здіймаю очі в небеса 

  В житті – свобода і краса

  І кожну мить щасливим з вами буду "

Видеоработа насквозь пропитана движовой энергетикой артиста и любовью к жизни.

"Университет культуры – место счастливых людей. Мир меняется. Жизнь продолжается. Годы летят", – сказал Михаил Поплавский.

Михаил Поплавский – доктор педагогических наук, профессор, народный артист Украины, генеральный продюсер-владелец ТМ "Украинская песня года", исполнитель и популяризатор украинских песен.

Полный кавалер ордена "За заслуги" (2000 – III степени, 2001 – II степени, 2007 – I степени), трехкратный лауреат национальной премии "Человек года", пять лет подряд (1997, 1998, 1999, 2000, 2001 гг.) признанный "Ректором года". 

Культура
Украина
образование
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