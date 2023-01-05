Михаил Федоров стал новатором года по версии Future of Government Awards

Об этом сообщает Минцифры .

Это новая глобальная программа наград для отличия людей и проектов, занимающихся цифровой трансформацией правительств во всем мире. Премия "Цифровой новатор года" присуждается госслужащим, успешно выступающим за диджитализацию правления. Федоров получил награду за создание в Украине "государства в смартфоне".

"В Украине в 2019 году было создано Министерство цифровой трансформации, а министром назначили Михаила Федорова. Он также является самым молодым министром в политической истории Украины. Его непосредственным приоритетом было создание "государства в смартфоне", чтобы люди могли общаться с государством посредством телефона", - говорится на сайте премии.

В Минцифры отметили, что революционные мировые решения для Украины продолжают создаваться даже под обстрелами и в условиях "первой в мире кибервойны".

Future of Government Awards - премия, цель которой – отметить вклад государственного сектора, который способствует глобальному цифровому развитию и позитивным изменениям в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы в 2022 году по версии американского издания Politico, а диктатора Владимира Путина признали "неудачником года".

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