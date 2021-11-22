Михаил Брыных и Иван Тимченко пишут сценарий для украинской комедийной антиутопии

Известный украинский писатель и сценарист Михаил Брыных и режиссер Иван Тимченко начали работу над сценарием художественного полнометражного фильма "Рейтинг Адама".

По словам авторов, фильм будет снят в довольно экзотическом для украинского кино жанре комедийной антиутопии.

"Рейтинг Адама" должен стать лентой о не слишком далеком будущем, в котором искусственный интеллект обеспечивает людям комфортную и беззаботную жизнь, - утверждают авторы сценария.

В то же время главная сюжетная линия кинофильма – история любви. "Это своеобразная интерпретация мифа об Орфее и Эвридике, в которой также прочитываются и другие узнаваемые мотивы разных времен", - прокомментировали Михаил Брыных и Иван Тимченко.

Напомним, сценарий к ленте "Рейтинг Адама" станет уже третьим сценарием, совместно созданным авторами. Продюсером проекта выступила Светлана Соловьева.

Предыдущие проекты этой команды: "Иловайск 2014. Батальон Донбасс" (фильм вышел на экраны в 2019 году) и "Кислородная Станция" (релиз фильма ожидается в 2022 году). Примечательно, что в основу фильма "Кислородная Станция" также легла современная интерпретация мифа - на этот раз о Сизифе.



Идея создания сценария фильма поддержана в рамках конкурсной программы Украинского культурного фонда "Развитие кинопроекта". Эта программа направлена в частности на поддержку сценарного дела и кинопроизводства на этапе развития кинопроектов.

Авторы планируют завершить работу над сценарием будущего фильма в ноябре 2021 года.