Об этом говорится в заявлении на аккаунте группы в Instagram.

"The Rolling Stones вынуждены отменить сегодняшний концерт в Амстердаме на стадионе Johan Cruijff Arenа из-за того, что Мик Джаггер получил положительный результат после того, как он почувствовал симптомы COVID по прибытии на стадион", – говорится в сообщении. "The Rolling Stones приносит извинения за перенос концерта, но безопасность зрителей, коллег-музыкантов и гастрольной команды должна быть приоритетом".

Согласно заявлению, концерт в рамках тура, посвященного 60-летию группы, будет перенесен на более позднюю дату.

О подтвержденном заболевании Мик Джаггер также написал в своем Instagram.

Отметим, накануне стало известно, что у премьер-министра Канады Джастина Трюдо уже вторично обнаружили COVID-19.

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