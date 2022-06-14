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Мик Джаггер заразился Covid-19. The Rolling Stones отменили концерт в Амстердаме

14 июня, 2022 вторник
02:03
Культура

78-летний Джаггер получил положительный тест уже тогда, когда прибыл на стадион, где должен был состояться концерт

Об этом говорится в заявлении на аккаунте группы в Instagram.

"The Rolling Stones вынуждены отменить сегодняшний концерт в Амстердаме на стадионе Johan Cruijff Arenа из-за того, что Мик Джаггер получил положительный результат после того, как он почувствовал симптомы COVID по прибытии на стадион", – говорится в сообщении. "The Rolling Stones приносит извинения за перенос концерта, но безопасность зрителей, коллег-музыкантов и гастрольной команды должна быть приоритетом".

Согласно заявлению, концерт в рамках тура, посвященного 60-летию группы, будет перенесен на более позднюю дату.

О подтвержденном заболевании Мик Джаггер также написал в своем Instagram.

  • Отметим, накануне стало известно, что у премьер-министра Канады Джастина Трюдо уже вторично обнаружили COVID-19.

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