Мик Джаггер заразился Covid-19. The Rolling Stones отменили концерт в Амстердаме
78-летний Джаггер получил положительный тест уже тогда, когда прибыл на стадион, где должен был состояться концерт
Об этом говорится в заявлении на аккаунте группы в Instagram.
"The Rolling Stones вынуждены отменить сегодняшний концерт в Амстердаме на стадионе Johan Cruijff Arenа из-за того, что Мик Джаггер получил положительный результат после того, как он почувствовал симптомы COVID по прибытии на стадион", – говорится в сообщении. "The Rolling Stones приносит извинения за перенос концерта, но безопасность зрителей, коллег-музыкантов и гастрольной команды должна быть приоритетом".
Согласно заявлению, концерт в рамках тура, посвященного 60-летию группы, будет перенесен на более позднюю дату.
О подтвержденном заболевании Мик Джаггер также написал в своем Instagram.
- Отметим, накануне стало известно, что у премьер-министра Канады Джастина Трюдо уже вторично обнаружили COVID-19.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.06
Покупка 34.06Продажа 35.01
-
EUR
Покупка 35.64Продажа 36.98
- Актуальное
- Важное