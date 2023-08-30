Миграция будет только расти: 800 тысяч украинцев планируют покинуть страну

Так или иначе, мы уже обдумывали сценарии на "после". Однако при любых вариантах событий, основой для развития государства были, есть и будут люди. Именно от них зависит развитие Украины, в первую очередь – ее экономическая состоятельность.

Сегодня мы уже имеем 7 млн украинцев, покинувших страну в поиске убежища за границей (статистика не учитывает тех людей, которые возвращались домой и снова уезжали). Такой же неопределенной, как и размышления о "после победы", является попытка подсчитать, сколько же людей в конце концов вернутся в Украину. Однако социологическое исследование, которое проводил Украинский институт будущего, все же показало, что примерно половина людей не вернется.

В частности, новое социологическое исследование показывает, что еще примерно 800 тысяч находящихся в Украине планируют эмигрировать. Так что миграция будет только расти: 1 млн украинцев планируют покинуть страну.



Так, 8% участников опроса отметили, что точно или скорее планируют изменить место жительства, еще 8% не имеют четкого ответа на этот вопрос.

Из этих 8%, которые планируют сменить место жительства, выехать за границу планирует 38% (другие планируют переехать в соседние населенные пункты или другие регионы Украины). Итак, если нас сейчас в Украине, по самым пессимистическим прогнозам, 27 млн, то примерно 800 тысяч думают уехать.

Собственно, эти цифры должны заставить нас понять масштабы миграции, которая ждет страну в будущем и конструктивные дискуссии относительно политики возвращения людей домой. Украинский институт будущего пытается вернуть эту тему в повестку дня и имеет ряд своих предложений по алгоритмам борьбы с демографической проблемой. Данная тема не должна исчезать, а наоборот – стать поводом для наработок по построению послевоенной Украины. Стимулом к дискуссиям с четкими предложениями социальных и экономических условий, побуждающих оставаться дома и возвращаться домой.

Специально для Еспресо

Об авторе: Валерия Пивень, младший аналитик и пиар-менеджер Украинского института будущего