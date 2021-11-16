Миграционный кризис на границах с Беларусью: Меркель поговорила с Лукашенко о предоставлении гуммопомощи беженцам
И. о. канцлер Германии Ангела Меркель обсудила телефоном с самопровозглашенным "президентом" Беларуси Александром Лукашенко ситуацию с мигрантами на белорусской границе с ЕС
Об этом сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает "Интерфакс-Украина" .
"Канцлер и господин Лукашенко говорили о тяжелой ситуации на границе между Беларусью и Европейским союзом - особенно о необходимости гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам", - сказал Зайберт.
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Представитель правительства ФРГ добавил, что Меркель и Лукашенко договорились продлить обсуждение этого вопроса.
- Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.
- По состоянию на 9 ноября на границе с Белоруссией польские спецслужбы насчитывали около 4 тыс. мигрантов.
- Утром 10 ноября сообщалось , что десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу.
- ЕС готовит новые санкции против Беларуси, в частности, министра иностранных дел Владимира Макея и авиакомпании "Белавиа", которая перевозит мигрантов.
- Депутат крупнейшей в Бундестаге Социал-демократической партии Германии Нильc Шмид предложил привлечь Украину к решению проблемы с мигрантами на белорусско-польской границе. Он сказал, что мигрантов можно отправлять в Украину, пока ЕС будет рассматривать заявки на их убежище.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на идею немецкого депутата предложением однопартийцам Шмида пригласить мигрантов в свои дома.
- 15 ноября Минобороны Польши сообщило, что на границе с Беларусью находятся около 3,5 тыс. мигрантов, а с белорусской стороны раздаются выстрелы.
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