Миграционный кризис: Беларусь вышла из соглашения с ЕС о реадмиссии
Беларусь решила приостановить действие Соглашения о реадмиссии с Европейским Союзом
Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода .
4 октября, Палата представителей одобрила разрыв соглашения, Совет Республики подтвердил решение
С лета Беларусь практически перестала выполнять соглашение.
- Напомним, 9 июля Литва начала строительство стены на границе с Беларусью.
- В Литве приостановилось строительство стены на границе с Беларусью из-за отсутствия колючей проволоки.
- С литовской части границы начато строительство "физического барьера" с колючей проволокой на границе с Беларусью, чтобы предотвратить проникновение нелегальных мигрантов в ЕС
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