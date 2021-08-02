Миграционный кризис в Литве: Ландсбергис предложил наложить санкции не только на Беларусь, но и на Турцию и Ирак

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриелиус Ландсбергис, передает Делфи.



"Похоже, что дружеские дипломатические усилия и ЕС, и Литвы с Ираком и Турцией не дают результата. Ведомства ЕС должны предложить пакеты санкций для всех участвующих в контрабанде", - сказал BNS в понедельник глава литовской дипломатии.



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Он сказал это в связи с намерениями авиалиний Ирака открыть рейсы в Минск еще из трех городов - Басры на юге и Эрбиля и Сулеймании в Иракском Курдистане. Информация о соответствующих рейсах появилась на сайтах Минского аэропорта и авиакомпании Iraq Airways.

Напомним, 9 июля Литва начала строительство стены на границе с Беларусью из-за возросшего потока нелегальных мигрантов

28 июля Украина пообещала передать колючую проволоку в ответ на просьбу Литвы предоставить гуманитарную помощь для укрепления границы из-за нелегальных мигрантов, попадающих в страну из Беларуси. Ранее в Литве закончился материал для построения стены.