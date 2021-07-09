Миграционная служба сообщила о задержках в оформлении документов из-за технических неисправностей
Государственная миграционная служба (ГМС) сообщила о задержке в оформлении документов в отдельных подразделениях из-за технических неисправностей
Об этом сообщила пресс-служба ГТС.
"К сожалению, технические неисправности на каналах связи и оборудовании Миграционной службы сохраняются до сих пор. Как следствие, имеем временные задержки оформления документов в отдельных подразделениях ГМС. Наши специалисты делают все возможное, чтобы все желающие как можно быстрее могли оформить или получить уже изготовлены документы" , - говорится в сообщении.
Отмечается, что гражданам, которые были зарегистрированы в электронной очереди, но из-за технических неисправностей не смогли подать документы на оформление, не нужно будет записываться снова. Подача их документов будет обеспечена без новой записи в очередь.
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