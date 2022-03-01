Миграционная служба приостанавливает выдачу украинских паспортов

Об этом сообщается в Министерстве внутренних дел Украины.



Рассказывают, что документы не будут доставлены в территориальные органы, а также Миграционная служба не будет вклеивать фотографии в паспорта по достижению 25 и 45 лет.

Добавим, что украинцы должны носить с собой украинский паспорт в форме книжечки или карточки и паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Иностранцы или лица без гражданства должны носить:

вид на постоянное проживание;

вид на временное проживание;

удостоверение беженца;

удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите.

На период действия военного положения у граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства ограничена возможность обмена документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или специальный статус личности.

"Лица могут предъявлять документ, срок действия которого истек или в который своевременно не вклеена фотография, как документ, удостоверяющий личность", – добавляют в сообщении.

Напомним, шестой день войны идет в Украине. ВСУ продолжают защищать украинскую землю. По состоянию на сегодняшний день защитники продолжают оборону в пяти направлениях.