Мигранты вместе с белорусскими силовиками устроили провокации на границе с Польшей

Об этом в Twitter сообщает Пограничная служба Польши.



"Вчера, 3 января, границу Польши и Беларуси пытались нелегально пересечь 20 человек", - сообщили в службе.



Пограничники также отметили, что утром на границе 4 января были провокации со стороны мигрантов и белорусских силовиков.



"Сегодня утром на участках Черемха и Дубичи Церковные группы иностранцев (5 и 10 человек) бросали камни в польские патрули, а белорусские службы ослепляли правоохранителей лазерами и фонарями", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко заявила, что из-за миграционного кризиса Украина может потерять безвиз . Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Кроме того, 3 января в 21:00 поляки задержали пятерых иностранцев, которые попытались пересечь границу через реку Свислочь.Среди них – граждане Камеруна, Конго, Габона, Ганы и Кот д'Ивуара.