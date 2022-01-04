Мигранты вместе с белорусскими силовиками устроили провокации на границе с Польшей
3 и 4 января группа мигрантов пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу, пять человек задержали
Об этом в Twitter сообщает Пограничная служба Польши.
"Вчера, 3 января, границу Польши и Беларуси пытались нелегально пересечь 20 человек", - сообщили в службе.
Пограничники также отметили, что утром на границе 4 января были провокации со стороны мигрантов и белорусских силовиков.
"Сегодня утром на участках Черемха и Дубичи Церковные группы иностранцев (5 и 10 человек) бросали камни в польские патрули, а белорусские службы ослепляли правоохранителей лазерами и фонарями", - говорится в сообщении.
Кроме того, 3 января в 21:00 поляки задержали пятерых иностранцев, которые попытались пересечь границу через реку Свислочь.
Среди них – граждане Камеруна, Конго, Габона, Ганы и Кот д'Ивуара.
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