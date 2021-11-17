Мигранты начали покидать лагерь на КПП "Брузги": в МВД Польши заявили, что Лукашенко "проиграл это сражение"

Об этом сообщает пограничная служба Польши.



Пограничники рассказали, что мигранты собрали палатки и выехали из стихийного лагеря недалеко от польской границы, где находились в течение последней недели.



Польская сторона также отмечает, что Александр Лукашенко направил автобусы на границу, которые заберут мигрантов. Неизвестно, куда они направляются.

Вчера, 16 ноября, группа мигрантов пыталась прорваться через границу между Польшей и Беларусью, в результате чего пострадали 9 польских полицейских.

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