Мигранты начали покидать лагерь на КПП "Брузги": в МВД Польши заявили, что Лукашенко "проиграл это сражение"
17 ноября пограничная служба Польши сообщила, что лагерь мигрантов на границе Беларуси опустел и те покидают КПП "Брузги" в сопровождении белорусских силовиков
Об этом сообщает пограничная служба Польши.
Пограничники рассказали, что мигранты собрали палатки и выехали из стихийного лагеря недалеко от польской границы, где находились в течение последней недели.
Польская сторона также отмечает, что Александр Лукашенко направил автобусы на границу, которые заберут мигрантов. Неизвестно, куда они направляются.
Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик в эфире TV Republika заявил, что "Лукашенко проиграл это пограничное сражение".
Также вице-министр заявил, что политкорректность Европы и осуждение элитами польских методов помогает режиму Лукашенко.
- Вчера, 16 ноября, группа мигрантов пыталась прорваться через границу между Польшей и Беларусью, в результате чего пострадали 9 польских полицейских.
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