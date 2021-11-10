Мигранты на польско-белорусской границе: ЕС может ввести новые санкции против белорусских чиновников и авиакомпании "Белавиа"

Об этом сообщает Reuters , ссылаясь на заявления трех европейских дипломатов.



На следующей неделе ЕС планирует ввести новый пакет санкций против Беларуси, нацеленный на 30 физических и юридических лиц, в том числе на министра иностранных дел и авиакомпании "Белавиа".



В среду, 10 ноября, 27 европейских послов сошлись на том, что рост числа мигрантов на границах является законным основанием для введения новых санкций.



Среди чиновников, подпадающих под действие санкций, будет министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Его министерство обвиняют в выдаче виз гражданам стран, не входящих в состав ЕС, в частности сирийцам и иракцам.



Также готовятся прямые санкции против государственной белорусской авиалинии "Белавиа" за массовые перевозки граждан Ближнего Востока. Теперь авиакомпания не сможет арендовать самолеты ирландских, румынских и датских компаний. До этого ЕС запретил самолетам Белавиа доступ к европейскому воздушному пространству после того, как Минск заставил приземлиться рейс Ryanair, чтобы арестовать белорусского оппозиционного журналиста.



ЕС и НАТО обвиняют Лукашенко в перевозке мигрантов с Ближнего Востока и переброске их на границы с Польшей и Балтийских стран. ЕС считает, что Минск использует мигрантов как инструмент для шантажа в результате предварительных санкций за нарушение прав человека.



Минск отрицает все обвинения в свой адрес. Издание отмечает, что введение санкций против режима Лукашенко не доказало своей эффективности.



В этом месяце под действие санкций попадут около 200 граждан Беларуси и десятки институтов и компаний.

9 ноября ЕС частично отменил упрощенный визовый режим для белорусских чиновников