Мигранты на границе: Узбекистан ограничил перелеты в Минск гражданам шести стран Ближнего Востока
В связи с появлением толп мигрантов на границе Беларуси и Польши Узбекистан временно приостановил перевозки в Минск граждан Ирака, Сирии, Йемена, Ливана, Афганистана и Ливии
Об этом сообщает министерство транспорта Узбекистана.
"С 17 ноября 2021 года установлены временные ограничения на въезд на территорию Республики Беларусь транзитных пассажиров - граждан Ирака, Сирии, Йемена, Ливана, Ливии и Афганистана через территорию Республики Узбекистан и продажу им авиабилетов", - сообщает минстерство.
Это ограничение не будет распространяться на граждан этих государств, имеющих дипломатический паспорт или разрешение на постоянное проживание в Беларуси.
Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач поблагодарил Узбекистан за это решение, что может ограничить поток нелегальных мигрантов в ЕС через Беларусь и Польшу.
- Напомним, ранее авиакомпании "Белавиа" и Turkish Airlines ограничили полеты в Минск для граждан Ирака, Сирии и Йемена, а Ирак приостановил прямые перелеты в Беларусь.
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