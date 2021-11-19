Мигранты на границе: Узбекистан ограничил перелеты в Минск гражданам шести стран Ближнего Востока

Об этом сообщает министерство транспорта Узбекистана.



"С 17 ноября 2021 года установлены временные ограничения на въезд на территорию Республики Беларусь транзитных пассажиров - граждан Ирака, Сирии, Йемена, Ливана, Ливии и Афганистана через территорию Республики Узбекистан и продажу им авиабилетов", - сообщает минстерство.



Это ограничение не будет распространяться на граждан этих государств, имеющих дипломатический паспорт или разрешение на постоянное проживание в Беларуси.



Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач поблагодарил Узбекистан за это решение, что может ограничить поток нелегальных мигрантов в ЕС через Беларусь и Польшу.

Напомним, ранее авиакомпании "Белавиа" и Turkish Airlines ограничили полеты в Минск для граждан Ирака, Сирии и Йемена, а Ирак приостановил прямые перелеты в Беларусь.