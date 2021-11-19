Мигранты на границе с Польшей покинули лагерь и находятся в логистическом центре неподалеку

Об этом сообщили белорусские и польские пограничники.



По утверждению белорусской пограничной службы, люди перешли в транспортно-логистический центр из-за плохой погоды. Пограничники заявили, что мигрантам предоставляют теплые вещи, пищевые продукты и предметы первой необходимости, а при необходимости оказывают медицинскую помощь.



Польские пограничники подтвердили, что спецслужбы Беларуси отправили мигрантов в транспортно-логистический центр в нескольких сотнях метров от границы.

Напомним, 18 ноября Польша заявила, что мигранты из Беларуси ночью пытались прорвать границу.

Белоруссия заявила о выявлении COVID-19 среди мигрантов на границе с Польшей.