Мигранты на границе с Польшей покинули лагерь и находятся в логистическом центре неподалеку
В пятницу, 18 ноября, мигранты на белорусско-польской границе покинули лагерь, расположенный возле пунктов пропуска "Брузги" и "Кузница"
Об этом сообщили белорусские и польские пограничники.
По утверждению белорусской пограничной службы, люди перешли в транспортно-логистический центр из-за плохой погоды. Пограничники заявили, что мигрантам предоставляют теплые вещи, пищевые продукты и предметы первой необходимости, а при необходимости оказывают медицинскую помощь.
Польские пограничники подтвердили, что спецслужбы Беларуси отправили мигрантов в транспортно-логистический центр в нескольких сотнях метров от границы.
- Напомним, 18 ноября Польша заявила, что мигранты из Беларуси ночью пытались прорвать границу.
- Белоруссия заявила о выявлении COVID-19 среди мигрантов на границе с Польшей.
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