Миграционный кризис: возле белорусского Гродно высадились российские десантники, а в помощь Польше прибыли британские военные

О совместных с россиянами боевых учениях сообщает Министерство обороны Беларуси.



На полигоне "Гожский" под Гродно, в 5 км от границы с Литвой, высадились самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России и вертолеты ВВС и войск ПВО Беларуси.



Минобороны Беларуси отмечает, что производит проверку сил реагирования в связи с наращиванием военной деятельности на границах государства. После высадки, российские и белорусские десантники должны выполнить учебно-боевые задачи и вернуться в пункты постоянной дислокации.



В то же время на белорусско-польскую границу прибыли военные из Великобритании. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Польские и британские солдаты будут совместно работать над укреплением инженерных сооружений на границе с Беларусью.



Министр Блащак пообещал позже сообщить больше деталей о сотрудничестве.