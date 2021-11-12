Миграционный кризис: возле белорусского Гродно высадились российские десантники, а в помощь Польше прибыли британские военные
На полигоне "Гожский" высадились самолеты воздушных сил Беларуси и России. Польша готовит совместную операцию с военными из Великобритании
О совместных с россиянами боевых учениях сообщает Министерство обороны Беларуси.
На полигоне "Гожский" под Гродно, в 5 км от границы с Литвой, высадились самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России и вертолеты ВВС и войск ПВО Беларуси.
Минобороны Беларуси отмечает, что производит проверку сил реагирования в связи с наращиванием военной деятельности на границах государства. После высадки, российские и белорусские десантники должны выполнить учебно-боевые задачи и вернуться в пункты постоянной дислокации.
В то же время на белорусско-польскую границу прибыли военные из Великобритании. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Польские и британские солдаты будут совместно работать над укреплением инженерных сооружений на границе с Беларусью.
Министр Блащак пообещал позже сообщить больше деталей о сотрудничестве.
- По состоянию на 9 ноября на границе с Беларусью польские спецслужбы насчитывали около 4 тыс. мигрантов.
- В среду,10 ноября, сообщалось, что российские и белорусские бомбардировщики будут совместно патрулировать небо над Беларусью.
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