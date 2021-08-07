Мигранты Лукашенко уже идут и в Латвию. Эстония напугана

Если вчера, 6 августа 2021 года, таких было 5, то сегодня, 7 августа, их уже насчиталось 38 человек, передает Еспресо.TV .



"Лица, которые незаконно пересекли государственную границу, задержаны в порядке, установленном законом об иммиграции, и помещен в центры для размещения задержанных иностранцев", - пишет об этом Delfi.LV .



Читайте также: По возвращении домой Литва обещает нелегалам по 300 евро



Оценив ситуацию в Литве, а также приняв во внимание увеличение рисков на латвийско-белорусской границе, латвийские власти ссылка охрану своей границы.



Мобилизовано ресурсы Государственной пограничной службы и армии. Поддержка оказывается и со стороны Европейского агентства пограничной и береговой охраны "Frontex".



На ситуацию в Латвии отреагировали в соседней Эстонии, отмечает Таллинская газета Postimees .



"Мы тоже усилили контроль в приграничных районах Эстонии. Однако в настоящее время миграционное давление на Эстонию отсутствует", - заявил 7 августа министр внутренних дел страны Кристиан Яани.



Полковник полиции пограничного отдела Департамента полиции и погранохраны Эстонии Иво Утсар сказал, что при оценке происходящего в Латвии было решено еще больше усилить пограничный контроль.



"Главное внимание Департамента полиции и погранохраны уделяется внутренним границам, но выборочные проверки также осуществляются патрулями по всей Эстонии. Мы проводим тщательные проверки в портах, потому что не можем исключать, что незаконные мигранты попытаются найти путь через Эстонию в Северную Европу", - сказал Утсар.



"Также мы направили дополнительные патрули в район эстонско-латвийской границы. Для людей, которые передвигаются в приграничных районах людей это означает, что полицейские чаще, чем зазвича, проверять документы и машины, автобусы, грузовики и другой транспорт", - подытожил Утсар.



Справка



Летом 2021 года Литва объявила о миграционном кризисе.



На границе с Беларусью пока действует режим чрезвычайной ситуации.



Со стороны белорусской границы в республику нелегально перешли уже 4 тыс. человек. Больше всего - из Ирака.



Только за один день, 28 июля, литовские пограничники задержали 171 мигрант, тогда как 2020 за такое нарушение было затримано82 человека, годом ранее - 46.



Читайте также: В Литве на строительстве стены с Беларусью закончился колючую проволоку



Вильнюс обвиняет в провокации миграционного кризиса режим Александра Лукашенко. Утверждается, что Минск ведет таким образом гибридную войну против Литвы, приютила законно избранной белорусской президентци Светлане Тихановськой.



Официальный Минск обвинения не признает, однако в мае Александр Лукашенко фактически пообещал ослабить контроль за рубежом. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - заявил он, выступая перед парламентом.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb