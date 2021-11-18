Мигранты из Беларуси создали новый лагерь у пункта пропуска, - польские пограничники

Об этом сообщает Пограничная служба Польши.



"С белорусской стороны у пограничного пункта Брузги группа иностранцев находится в новом лагере. В старом, в нескольких сотнях метров дальше, также остаются люди", - отмечают в сообщении.



По информации польских пограничников, на белорусско-польской границе находятся около тысячи мигрантов. Остальные люди забрали сотрудники белорусской пограничной службы.

Напомним, 17 ноября пограничники Польши сообщили , что мигранты начали покидать лагерь на КПП "Брузги".

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