Мигранты из Беларуси создали новый лагерь у пункта пропуска, - польские пограничники
На границе с Польшей вблизи пункта пропуска Брузги-мигранты из Беларуси установили новый лагерь
Об этом сообщает Пограничная служба Польши.
"С белорусской стороны у пограничного пункта Брузги группа иностранцев находится в новом лагере. В старом, в нескольких сотнях метров дальше, также остаются люди", - отмечают в сообщении.
По информации польских пограничников, на белорусско-польской границе находятся около тысячи мигрантов. Остальные люди забрали сотрудники белорусской пограничной службы.
- Напомним, 17 ноября пограничники Польши сообщили , что мигранты начали покидать лагерь на КПП "Брузги".
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