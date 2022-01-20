Мигранты из Беларуси пытались прорвать границу Польши, ранен польский военный
19 января 38 иностранцев при поддержке белорусских служб пытались нелегально пересечь польско-белорусскую границу, проявляя агрессию к польским патрулям на границе
Об этом сообщает Пограничная служба Польши на странице Твиттера.
“В минувшие сутки, 19 января, польско-белорусскую границу пытались пересечь 38 человек. На отрезке, охраняемом пограничным залогом в Мельнике, группа из 30 человек силой форсировала границу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержаны граждане Ирака, Гвинеи, Пакистана, Сирии и Индии.
В пресс-службе пишут, что на границе ранение камнем в голову получил польский военный. Он был перевезен в больницу.
Напомним, что Польша и страны Балтии обвиняют Беларусь и РФ в гибридной агрессии с использованием искусственно созданного миграционного потока на границе. С начала кризиса в августе польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь около 40 тыс. иностранцев с Ближнего Востока и стран Африки.
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