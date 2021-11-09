Мигранты из Беларуси - попытка Лукашенко заставить Евросоюз не вводить новые санкции, - белорусский политик Губаревич

Такое мнение Губаревич высказал в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.



"Конечная цель всех действий режима в Беларуси - принуждение Европейского Союза к диалогу с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко на выгодных для него условиях и позициях. Как известно, с прошлого года, после президентских выборов, ЕС не признает Лукашенко избранным президентом Беларуси. Соответственно, все контакты заморожены Как видите, ставки растут, миграционный кризис существует уже несколько месяцев - с лета этого года.тНо вот такое массовое скопление мигрантов на границе с Польшей - это впервые. Возможно, это началось как раз накануне принятия 5-го пакета санкций, чтобы переломить ситуацию в пользу Лукашенко, чтобы санкции не были приняты, а Евросоюз согласился на диалог", - сказал Губаревич.



По мнению главы движения "За Свободу", Кремль осведомлен о ситуации и это "молчаливое согласие" России позволяет режиму Лукашенко увеличивать поток мигрантов. Губаревич также добавил, что в настоящее время их количество достигает 10-15 тыс. человек.



"Беларусь никогда не была источником мигрантов, особенно из стран Ближнего Востока и государств, в которых шли боевые действия. Но как видим, сейчас их очень много из Ирака, где войны давно нет. И слова Александра Лукашенко, а также руководителя его внешнеполитического ведомства Владимира Макея (что введением санкций ЕС вынуждает Беларусь отказаться от охраны границ, особенно в вопросах миграции и наркотрафика), которые были произнесены весной, сейчас подтверждаются", - сказал Губаревич.

Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли на границу с Польшей в сопровождении белорусских силовиков.

В ночь на 9 ноября около 500 мигрантов перебросили к границе с Литвой.