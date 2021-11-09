Мигранты из Беларуси - попытка Лукашенко заставить Евросоюз не вводить новые санкции, - белорусский политик Губаревич
Белорусский политический деятель, глава движения "За Свободу" Юрий Губаревич предположил, что массовым скоплением мигрантов на границах Беларуси со странами Евросоюза самопровозглашенный белорусский "президент" Александр Лукашенко пытается склонить ЕС к диалогу
Такое мнение Губаревич высказал в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.
"Конечная цель всех действий режима в Беларуси - принуждение Европейского Союза к диалогу с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко на выгодных для него условиях и позициях. Как известно, с прошлого года, после президентских выборов, ЕС не признает Лукашенко избранным президентом Беларуси. Соответственно, все контакты заморожены Как видите, ставки растут, миграционный кризис существует уже несколько месяцев - с лета этого года.тНо вот такое массовое скопление мигрантов на границе с Польшей - это впервые. Возможно, это началось как раз накануне принятия 5-го пакета санкций, чтобы переломить ситуацию в пользу Лукашенко, чтобы санкции не были приняты, а Евросоюз согласился на диалог", - сказал Губаревич.
По мнению главы движения "За Свободу", Кремль осведомлен о ситуации и это "молчаливое согласие" России позволяет режиму Лукашенко увеличивать поток мигрантов. Губаревич также добавил, что в настоящее время их количество достигает 10-15 тыс. человек.
"Беларусь никогда не была источником мигрантов, особенно из стран Ближнего Востока и государств, в которых шли боевые действия. Но как видим, сейчас их очень много из Ирака, где войны давно нет. И слова Александра Лукашенко, а также руководителя его внешнеполитического ведомства Владимира Макея (что введением санкций ЕС вынуждает Беларусь отказаться от охраны границ, особенно в вопросах миграции и наркотрафика), которые были произнесены весной, сейчас подтверждаются", - сказал Губаревич.
- Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли на границу с Польшей в сопровождении белорусских силовиков.
- В ночь на 9 ноября около 500 мигрантов перебросили к границе с Литвой.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.02
Покупка 26.02Продажа 26.25
-
EUR
Покупка 30.03Продажа 30.42
- Актуальное
- Важное