Об этом Пограничная служба Польши заявила в пятницу, 27 января.

Там утверждают, что 26 января 46 иностранцев пытались нелегально попасть в Польшу. Пограничный патруль, вмешавшийся в один из инцидентов, был забросан камнями.

"На территории обслуживания пограничного поста "Черемха" сотрудники обнаружили группу из пятнадцати иностранцев, которые незадолго до этого нелегально пересекли польско-белорусскую границу. Прибывший на место происшествия патруль забросали камнями", – говорится в сообщении.

В результате инцидента люди не пострадали, но получил повреждения один из автомобилей пограничников.

Среди задержанных – два гражданина Турции, задачей которых было провести группу мигрантов через границу, передать специально определенным людям ("курьерам") и вернуться на белорусскую сторону границы.

Это не первый подобный случай. В начале января прошлого года десятки белорусских мигрантов с камнями и ветвями пытались попасть в Польшу

Кризис на польско-белорусской границе обострился в ноябре 2021 года, когда толпа мигрантов, привезенных в Беларусь режимом Лукашенко, приблизилась к польской территории. Мигрантам было поручено прорваться через польскую границу для давления на Польшу и соответственно на Европейский Союз.

В этой связи в январе 2022 года Польша начала строительство забора на границе с Беларусью, чтобы усложнить нелегальную миграцию из Беларуси. Работы завершились в начале октября, после чего начали устанавливать систему наблюдения.

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