Мигранты из Беларуси напали на польских пограничников, задержаны более 10 нелегалов
Патруль польской пограничной службы в четверг забросали камнями прорывавшиеся из Беларуси мигранты, в результате было задержано более десятка нелегалов
Об этом Пограничная служба Польши заявила в пятницу, 27 января.
Там утверждают, что 26 января 46 иностранцев пытались нелегально попасть в Польшу. Пограничный патруль, вмешавшийся в один из инцидентов, был забросан камнями.
"На территории обслуживания пограничного поста "Черемха" сотрудники обнаружили группу из пятнадцати иностранцев, которые незадолго до этого нелегально пересекли польско-белорусскую границу. Прибывший на место происшествия патруль забросали камнями", – говорится в сообщении.
В результате инцидента люди не пострадали, но получил повреждения один из автомобилей пограничников.
Среди задержанных – два гражданина Турции, задачей которых было провести группу мигрантов через границу, передать специально определенным людям ("курьерам") и вернуться на белорусскую сторону границы.
- Это не первый подобный случай. В начале января прошлого года десятки белорусских мигрантов с камнями и ветвями пытались попасть в Польшу
- Кризис на польско-белорусской границе обострился в ноябре 2021 года, когда толпа мигрантов, привезенных в Беларусь режимом Лукашенко, приблизилась к польской территории. Мигрантам было поручено прорваться через польскую границу для давления на Польшу и соответственно на Европейский Союз.
- В этой связи в январе 2022 года Польша начала строительство забора на границе с Беларусью, чтобы усложнить нелегальную миграцию из Беларуси. Работы завершились в начале октября, после чего начали устанавливать систему наблюдения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.59Продажа 43.58
- Актуальное
- Важное