Мигранты и гибридная угроза: Латвия усилила границу с Беларусью

Об этом сообщила Государственная пограничная охрана Латвии.

Пограничная охрана перестала предоставлять отпуска сотрудникам, а также вызвала на работу находившихся в отпуске, говорится в сообщении службы.

Решение приняли "в связи с быстро растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской государственной границе". В ГПО отметили, что 14 августа 96 человек пытались незаконно пересечь границу (против 76 человек в течение 13 августа, отмечает издание LSM).

Пограничная служба подчеркнула, что власти Беларуси активнее участвуют "в организации потока нелегальных мигрантов".

Пограничная охрана пригласила дополнительную поддержку у национальных вооруженных сил и государственной полиции. Как сообщил глава пограничной охраны Гунтис Пуятс, вооруженные силы согласились предоставить дополнительные ресурсы. В вооруженных силах Латвии подтвердили, что будут помогать пограничникам пресекать попытки нелегальной миграции.

Что известно о вагнеровцах в Беларуси

После мятежа предводителя ПВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили , что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать. Впоследствии сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ПИК Вагнера.

7 августа в Беларуси стартовали военные учения . Полигоны расположены рядом с Сувальским коридором – участком между Польшей и Литвой и Беларусью и Калининградской областью России.

8 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак удовлетворил просьбу командующего пограничной службой и приказал усилить границу с Беларусью дополнительными солдатами. На следующий день стало известно, что Польша дополнительно отправит на границу с Беларусью вдвое больше военных, чем планировалось. 13 августа в минобороны заявили , что Польша прикроет границу с Беларусью вертолетами "Апачи" и танками "Абрамс".