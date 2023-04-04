МиГи существенно усилят нашу оборону, но стратегическая цель – переход на современные авиаплатформы, - Резников
Министр обороны Алексей Резников заявил, что военные самолеты МиГ усилят украинскую оборону, однако стратегической целью остается переход на современные авиаплатформы
Об этом информирует Алексей Резников .
"Очередные воздушные атаки российских преступников на мирные украинские города еще раз подчеркнули, что одним из приоритетов для Украины является усиление системы ПВО и ПРО", - заявляет Резников.
Министр обороны Украины убеждает, что вопрос защиты нашей страны является предметом постоянного диалога с партнерами, ведь России следует давать немедленный ответ на ее агрессию.
Резников поблагодарил Словакию за переданные МиГ-29.
"Мы очень рассчитываем на боевые самолеты из Польши и благодарны польским друзьям за принятие соответствующих решений. МиГи из Польши существенно усилят нашу оборону, позволят сделать наше небо более безопасным, сохранить жизнь наших граждан, а также уменьшить разрушение от российских нападений", - пишет Резников.
Чиновник отмечает, что стратегической целью является переход на современные авиационные платформы западного образца, которые обеспечат украинским пилотам преимущества над врагом.
"Чтобы наши воздушные асы видели и могли поражать противника на большем расстоянии. Мы продолжаем идти к этой цели. Дискуссия с партнерами продолжается без пауз. Уверен, что решение о предоставлении Украине западных самолетов обязательно будет принято", - добавил министр.
- Первые четыре истребителя МиГ-29 из обещанных тринадцати уже покинули территорию Словацкой Республики и направляются в Украину.
- 3 апреля в Украину прибыли несколько советских многоцелевых истребителей МиГ-29, которые передала Польша.
- Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал , что на вооружении Украины есть 5 бригад истребителей - 2 бригады СУ-27 и 3 - МиГ-29.
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