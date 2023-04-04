Об этом информирует Алексей Резников .

"Очередные воздушные атаки российских преступников на мирные украинские города еще раз подчеркнули, что одним из приоритетов для Украины является усиление системы ПВО и ПРО", - заявляет Резников.

Министр обороны Украины убеждает, что вопрос защиты нашей страны является предметом постоянного диалога с партнерами, ведь России следует давать немедленный ответ на ее агрессию.

Резников поблагодарил Словакию за переданные МиГ-29.

"Мы очень рассчитываем на боевые самолеты из Польши и благодарны польским друзьям за принятие соответствующих решений. МиГи из Польши существенно усилят нашу оборону, позволят сделать наше небо более безопасным, сохранить жизнь наших граждан, а также уменьшить разрушение от российских нападений", - пишет Резников.

Чиновник отмечает, что стратегической целью является переход на современные авиационные платформы западного образца, которые обеспечат украинским пилотам преимущества над врагом.

"Чтобы наши воздушные асы видели и могли поражать противника на большем расстоянии. Мы продолжаем идти к этой цели. Дискуссия с партнерами продолжается без пауз. Уверен, что решение о предоставлении Украине западных самолетов обязательно будет принято", - добавил министр.